Новый карантин в Украине: необходимость или "мина замедленного действия" перед выборами

В Украине до 31 октября продлили и частично ужесточили (рекомендуется запретить даже в "зеленой зоне" проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга, концерты) адаптивный карантин. Кроме того, на месяц до 28 сентября правительство закрыло границы для въезда иностранных граждан (с некоторыми исключениями). Эксперты рассказали “Комментариям”, можно ли было в данных условиях действовать иначе и не является ли происходящее "миной замедленного действия" под местные выборы.

“Подтягивание статистики к уровню пандемии”

Есть все основания говорить о движении в сторону жесткого карантина, считает директор Центра исследований проблем гражданского общества (ЦИПГО) Виталий Кулик. По его словам, следуя из моделирования ситуации, правительство понимает – ожидать следующую волну эпидемии можно в середине сентября – начале октября.

"При этом часть экспертов говорит, что мы видим ручное управление статистикой, подтягивание ее к уровню пандемии. Цель – перенести дату местных выборов или создать невыносимые условия для оппонентов действующей власти. В то время, как "Слуга народа" будет делать ставку на молодые поколение, диджитал, у прочих политсил возникнут сложности с агитацией, с привлечением электората", – поясняет эксперт.

При этом Виталий Кулик сомневается, что для переноса выборов у власти хватит политический воли, а в Раде – голосов. Не факт, что и на заседании СНБО все выскажутся за смену даты местных выборов.

"Ситуация со многими неизвестными. Насколько в плюс такой перенос будет действующей власти – непонятно, – говорит эксперт. – Некоторые считают, что это сработает в плюс, некоторые – в минус. Во многих западных странах ужесточение карантина побудило к акциям протеста. Ими были охвачены Германия, Франция. Не исключаю такого и у нас. Как и демонстративного отказа от выполнения прописанных властью антикоронавирусных мер".

Причем не факт, отмечает Виталий Кулик, что полиция будет готова наказывать за такие действия.

Директор ЦИПГО сомневается, что власть сможет обеспечить соблюдение жесткого карантина. К которому общество, похоже, не готово.

"Всё больше стало скептиков, всё меньше тех, кто готов выполнять все карантинные ограничения. Тем более, когда есть исключения для некоторых "одаренных персонажей". Достаточно вспомнить те же магазины сети "Эпицентр", которые работали во время жестких ограничений весной. Так что вполне вероятно сопротивление", – прогнозирует Виталий Кулик.

“В Украине правила существуют, чтобы их нарушать”

Политолог Наталия Белоус не думает, что в Украине в связи с коронавирусом будут отменены местные выборы, намеченные на 25 октября.

"Но существующий подход с периодическим продлением адаптивного карантина напоминает методы запугивания и контроля населения, – подчеркивает эксперт. – При этом тема карантина - отличный способ для оппонентов Зе-команды вести конструктивную критику на местных уровнях и за счет этого увеличивать свой рейтинг".

Перенос же местных выборов на другой срок, по мнению Наталии Белоус, может выступить неким символом диктатуры. Начнутся разговоры об узурпации власти Зе-командой, что может вызвать массовые протесты. Тогда как сами по себе местные выборы – удачный шанс, чтобы украинские граждане выплеснули недовольства, который накопились за время карантина на дому.

"Официально украинская власть, вроде бы, ведет нашу страну по международным стандартам действий во время эпидемий. Но, как показывает практика, в Украине правила на то и существуют, чтобы их нарушать. Украинцы такая нация, что нас сложно чем-то испугать, а тем более, заставить повиноваться", – резюмирует политолог.

“Избирательный подход к карантину”

У украинской центральной власти как не было системности в принятии решений о карантине, так и нет. Так считает политический эксперт Александр Леонов.

"Напомню, что весной безосновательно был введен жесткий карантин, когда заболевших было куда меньше. А теперь, когда их больше, местные власти игнорируют мнение центра. Во многом из-за допущенных им ранее ошибок, – подчеркивает эксперт. – Достаточно вспомнить череду скандалов с работающими торговыми сетями и тем же "Велюром". Свежий пример – открытие Зеленским футбольного матча в Кривом Роге со зрителями, несмотря на то, что даже Суперкубок играли без них. Учитывая такой избирательный подход к карантину – не удивительно, что представители местного самоуправления открыто говорят, что не будут следовать указаниям центра"

На ситуацию накладывается и фактор местных выборов. И то, что согласно социологии, украинцы куда меньше, чем ранее, боятся "короны". На кону и экономический вопрос – представители бизнеса требуют от власти взвешенных решений. Тот же запрет на въезд иностранцев может добить украинский турбизнес.

"Беда и в том, что власть практически полностью провалила подготовку к противодействию эпидемии, – продолжает Александр Леонов. – Из Фонда противодействия коронавирусу лишь около 1,5% было потрачено на то, чтобы защитить медиков. А львиная доля средств ушла на пиар с дорогами, что не имеет никакого отношения к ситуации с эпидемией. Так что даже если действия власти будут более жесткими, они не найдут поддержки в обществе. Люди в ситуации с карантином скорее встанут на сторону местного самоуправления".

И тут, подчеркивает эксперт, Украина входит в опасный период, когда центральная власть, возможно, хотела бы начать что-то делать. Но уже не может. А представители местного самоуправления не хотят реализовывать указания центра.

Александр Леонов отмечает: "Важно чтобы в этой ситуации украинская медицина не сколлапсировала от увеличения количества тяжелых больных. Второй нюанс – у нас карантин продлили до 31 октября, а 25 октября – местные выборы. И что будет, если какие-то регионы попадут в "красную зону", где запрещена работа общественного транспорта, есть ряд других ограничений? Что будет, если регионы будут игнорировать карантин? Вопросов много – ответов пока нет".

Напомним, темпы распространения коронавируса снова ускорились. За сутки в Украине обнаружили почти 2 тысячи новых случаев. Больше всего из зафиксировали в Киеве, а также Харьковской области.

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