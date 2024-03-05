В Украине продолжается программа есть Обитель. Заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун сообщила, что на сегодняшний день программой воспользовались уже 7800 семей, взяв кредиты на общую сумму в 12 млрд грн.

7800 украинских семей получили кредиты для приобретения жилья

Особенностью программы является предоставление ипотечных кредитов под 7% годовых, что делает ее доступной широкому кругу граждан, мечтающих о собственном жилье или стремящихся улучшить свои жилищные условия. Значительная часть кредитов, а именно четверть из них, на прошлой неделе была выдана на приобретение квартир на первичном рынке, что свидетельствует о растущем интересе к инвестициям в новостройки.

Программа есть Обитель не только способствует собственным усилиям граждан в приобретении жилья, но и играет ключевую роль в стимулировании развития жилищного строительства и смежных отраслей, тем самым поддерживая общеэкономический рост страны.

В частности, за последнюю неделю украинцы получили 204 кредита на сумму 351 млн. грн., из которых льготные кредиты под 3% были предоставлены военнослужащим, педагогам, медикам и ученым, демонстрируя социальную направленность и поддержку ключевых профессий в стране.

Наибольшую активность в использовании программы есть Оселя показали жители Киевской области, города Киева, Одесской области, а также Львовской, Полтавской и Ровенской областей, что отражает высокий спрос на жилье в этих регионах.

Эта программа доступного кредитования открыта для различных категорий граждан, включая военнослужащих, учителей, медиков, ученых, участников боевых действий, ветеранов, внутренне перемещенных лиц и других, мечтающих о собственном жилье или улучшении своих жилищных условий.

Благодаря программе есть Обитель, тысячи украинских семей получили шанс осуществить свою мечту о собственном доме, а страна сделала важный шаг к повышению уровня жилищного обеспечения граждан, одновременно стимулируя экономическое развитие.

Напомним, что при проверках жителей временно оккупированных территорий россияне требуют показывать перерегистрацию недвижимости согласно законодательству РФ. Если владельцы демонстрируют украинские документы на квартиру, захватчики угрожают отобрать недвижимость.