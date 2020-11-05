Новые штрафы и правила: спасет ли украинцев усиление карантина

Масочные штрафы и другие ужесточения карантинных мер из-за эпидемии коронавируса – что могут ввести в Украине и почему это (не) поможет? Когда и почему власть проиграла бой с пандемией? Что еще можно исправить? Кто и как может использовать ситуацию в своих целях? Ответы на эти вопросы "Комментарии" узнали у экспертов.

"Нам, как воздух, нужна международная помощь"

Политтехнолог Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что власти нужно было изначально рассчитывать силы.

"Видя, как тяжело переживают удары пандемии более развитые страны, было ясно, что Украина этого не потянет. Масочный режим, дистанцирование, штрафы за несоблюдение противоэпидемических мер – на этом следовало сосредоточиться изначально. А не на закрытии всего и вся, – поясняет эксперт. – Полгода передышки наши власти не использовали на подготовку новых койко-мест, больниц, мобильных госпиталей, на их заполнение нужным оборудованием. Миллиарды закатали в дороги. Расслабились. Словно слова о второй волне коронавируса были для всех стран мира, кроме Украины. А теперь – и людей не спасут, и экономику добьют".

Авральными методами, штрафованием, увеличением коечного фонда "с колес" уже не решить проблем, уверен Алексей Голобуцкий.

"Страна у нас огромная, десятки миллионов человек. Надеюсь на лучшее, но боюсь, нас ждет худший сценарий прохождения пандемии, с огромным количеством заболевших, с массой летальных исходов, – прогнозирует эксперт. – Понятно, что власти не хотят больше делать локдаун. Ведь это окончательно уничтожит нашу и без того слабую экономику. Нам, как воздух, нужна международная помощь. Сами мы — при неработающей экономике, кризисе власти, эпидемии – не выгребем".

По мнению политтехнолога, ситуацией, безусловно, воспользуются те, кто сейчас формально или неформально – не во власти.

"Команда Зеленского, которая уже получила свое на местных выборах, будет и дальше массово терять поддержку. Еще немного и "переводить стрелки" будет не на кого. Скорее всего, весной придут очень печальные последствия – и для страны в целом, и для нынешней власти в частности", – резюмирует Алексей Голобуцкий.

"Из разряда медицинской сферы медицина перешла в область политическую"

По мнению эксперта Украинской фабрики мысли Юрия Гаврилечко, ужесточение силового воздействия на граждан – это попытки украсть у них деньги под видом штрафных санкций.

"Ни малейшего отношения к противоэпидемологическим мероприятиям это не имеет. Единственная цель – пополнить бюджет за счет штрафов. Да и всю эту ситуацию с весьма сомнительной пандемией власти всех стран используют, чтобы ограничить права и свободы граждан. Из разряда медицинской сферы медицина перешла в область политическую", – считает Юрий Гаврилечко.

Он уверен, что власти следует предпринять ряд важных шагов в рамках улучшения украинской системы здравоохранения.

"Для начала нужно восстановить работу санитарно-эпидемологической службы. Второй момент – ликвидировать медицинскую реформу и вернутся к системе здравоохранения Семашко, которая была ориентирована на профилактику заболеваний и борьбу с эпидемиями, – перечисляет эксперт. – Третье – восстановить госфинансирование поликлиник и больниц. Поскольку содержать их за местные бюджеты могут себе позволить далеко не все регионы. Также следует увеличить ассигнования на оплату труда медиков. Врачи должны получать деньги не только во время эпидемий, а – за свою работу – и по предупреждению эпидемий, в том числе".

Юрий Гаврилечко считает важным отказаться от принципа "деньги ходят за пациентом".

Он поясняет: "Никто не будет оказывать услуги, пока не получит деньги. Врач не может работать в чистом поле и голыми руками. Сначала ему нужно создать условия для работы. Обучить. И только потом он сможет оказывать соответствующие услуги. Должна быть система, когда деньги ходят за врачом или вместе с врачом".

Напомним, у Зеленского уточнили, в каком случае ужесточат карантин в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!