Новые правила пересечения границы для невакцинированных

Рост заболеваемости COVID-19 изменил правила пересечения границы Украины, сообщает пресс-офис Минцифры.

Приложение "Вдома" - фото Минцифры

Приложение "Вдома" должны установить все невакцинированные, собирающиеся пересечь границу Украины в ближайшее время, приняло решение правительство. Минцифры обновило функции программы: она устанавливается на телефон пользователя и должна функционировать 72 часа. В течение этого времени человек обязан сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на определение антигена sars-cov-2. При этом не нужно включать контроль геолокации, делать селфи и распознавать изображения.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, вспоминает, что в прошлом году приложением "Вдома" воспользовались миллионы украинцев, которые возвращались домой из-за границы. 14 дней они должны были сидеть дома, на самоизоляции, доказывая это регулярными фото и геолокацией. Сейчас от этих функций отказались и приложение стало более удобным.

Программу должны установить как граждане Украины, так и граждане любой другой страны, которые планируют находиться у нас. При регистрации нужно указать: фамилию, имя, отчество; паспортные данные (серия, номер паспорта); адрес места, где человек будет находиться ближайшие 72 часа; телефонный номер. После этого необходимо сделать тест на COVID: ПЦР-тест или экспресс-тест в лаборатории, верифицированной Министерством здравоохранения Украины. Результат автоматически "подтянется" из государственной базы данных. Если результат отрицательный — человек может удалять приложения и свободно перемещаться по территории Украины. Если же он положительный — необходимо обратиться к врачу. В течение 72 часов следует учитывать, что будут происходить выборочные проверки, находится ли гражданин на самоизоляции.

Бывают случаи, когда человек не установил приложение "Вдома" по разным причинам: не хочет, не умеет, не работает телефон и тому подобное. Тогда граждане Украины должны пройти 14-дневную обсервацию, а неграждане — немедленно покинуть территорию страны.

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