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Черновалова Кристина
Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) внес изменения в правила использования черновиков во время Национального мультипредметного теста (НМТ) 2024 года. Теперь абитуриентам запрещено записывать условия задач на черновиках, но разрешено производить расчеты, схемы и заметки.
Новые правила использования черновиков на НМТ 2024: что изменилось
Как сообщили в УЦОКО, каждый участник экзамена будет иметь возможность пользоваться справочными материалами и черновиками для вычислений.
В то же время, все записи, связанные с условиями задач, должны остаться в тестовом центре. По завершению теста, черновики следует отдать инструктору и подписать аудиторный протокол. Если абитуриент желает забрать черновик с собой, он должен сообщить об этом инструктору. После проверки, если на листе не будет записанных условий задач, инструктор позволит забрать черновик.
Напомним, что по словам заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого, в этом году ожидается значительное увеличение числа мужчин, подающих документы на магистратуру и аспирантуру. Винницкий подчеркнул, что эта тенденция вызывает определенную обеспокоенность среди руководства МОН, поскольку вступительные экзамены в этом году будут едиными и значительно сложнее.
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