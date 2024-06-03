Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) внес изменения в правила использования черновиков во время Национального мультипредметного теста (НМТ) 2024 года. Теперь абитуриентам запрещено записывать условия задач на черновиках, но разрешено производить расчеты, схемы и заметки.

Новые правила использования черновиков на НМТ 2024: что изменилось

Как сообщили в УЦОКО, каждый участник экзамена будет иметь возможность пользоваться справочными материалами и черновиками для вычислений.

"Для выполнения тестовых заданий, требующих числовых расчетов, вам понадобится черновик, поэтому на вашем рабочем месте будет лежать лист бумаги. На нем вы сможете делать любые расчеты, отметки, заметки, схемы, промежуточные вычисления без опасения допустить ошибку, однако записывать условия задач запрещены", – говорится в сообщении.

В то же время, все записи, связанные с условиями задач, должны остаться в тестовом центре. По завершению теста, черновики следует отдать инструктору и подписать аудиторный протокол. Если абитуриент желает забрать черновик с собой, он должен сообщить об этом инструктору. После проверки, если на листе не будет записанных условий задач, инструктор позволит забрать черновик.

"Инструктор может разрешить забрать черновик, если в нем не будет записей условий задач. Поскольку записи условий задач нельзя выносить из временного экзаменационного центра, поэтому инструктор предложит вам записать ответы на новом листе, который вы сможете унести с собой", - пояснил УЦОКО.

Напомним, что по словам заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого, в этом году ожидается значительное увеличение числа мужчин, подающих документы на магистратуру и аспирантуру. Винницкий подчеркнул, что эта тенденция вызывает определенную обеспокоенность среди руководства МОН, поскольку вступительные экзамены в этом году будут едиными и значительно сложнее.