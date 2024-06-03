Рекордное количество мужчин регистрируются на магистратуру: в чем причина

По словам заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого, в этом году ожидается значительное увеличение числа мужчин, подающих документы на магистратуру и аспирантуру. Винницкий подчеркнул, что эта тенденция вызывает определенную обеспокоенность среди руководства МОН, поскольку вступительные экзамены в этом году будут едиными и значительно сложнее.

Почему так многие мужчины регистрируются на магистратуру в Украине

В этом году регистрация на объединенный вступительный экзамен превысила 200 тысяч человек, среди которых заметно число старших мужчин. Винницкий пояснил, что обычно на такие экзамены регистрируется около 110-120 тысяч абитуриентов, поэтому текущие показатели чрезвычайно высоки.

" Объединенный вступительный экзамен, на который в этом году рекордное количество человек... В этом году уже превысило 200 тысяч с огромным количеством мужчин постарше, которые, очевидно, имеют свои причины зарегистрироваться и желать поступить в образовательные программы", - добавил замминистра. .

Согласно новому закону о мобилизации, студенты, получающие образование в дневной или дуальной форме на уровнях профессионального, профессионально-технического, высшего или высшего образования, имеют право на получение отсрочки от мобилизации. Такое право предоставляется также докторантам, аспирантам и интернам при условии, что образование получается последовательно.

Напомним, что спасателей уже якобы заставляют мобилизовать на фронт, сообщает нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на свои источники. Говорят, что МВД уже ведет скрытую мобилизацию.

Кроме того, на фоне усиленной мобилизации после принятия нового закона украинские полевые командиры сообщают, что большинство новобранцев прибывают с недостаточной подготовкой. Хотя до основного притока новых войск еще есть время, командиры уже сейчас вынуждены тратить недели на обучение новичков базовым навыкам, таким как стрельба.

