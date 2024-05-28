Новые погодные сюрпризы: каким будет начало июня

Погода в украинских регионах в начале июня прогнозируется с жарой. Также территорию нашей страны в первые дни лета покроют дожди с грозами. Это прогнозирует синоптик Наталья Диденко .

Погода в Украине (фото из открытых источников)

"Начало июня в Украине будет жарким, с периодическими грозовыми дождями", – отмечает Диденко.

Еще она сообщила, что уже в среду, 29 мая, в часть наших регионов придут осадки. Дожди с грозами и даже шквалы покроют южные территории Украины. Локальные грозовые дожди будут идти в этот день в западных регионах, к концу суток дождливая погода с осадками накроет всю страну.

"Температура воздуха (29 мая – ред.) решит выпендриться – теплее всего, чуть ли не до жары, будет на севере и востоке, 26… 29 градусов, а самой холодной окажется южная часть, 20… 24 градуса. В центре предполагается 22… 26 градусов" , – сообщила синоптик.

В столице Украины прогнозируется локальный дождь, гроза. Днем будет очень жарко, столбик термометра поднимется до уровня 26…28 градусов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, ожидает ли Украину аномально жаркое лето-2024 . Лето в нашей стране в этом году может показаться жарким, но не рекордным. С одной стороны, на это влияет состояние океанов, а с другой – планета испытывает влияние активной солнечной радиации.

Об этом говорит заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, передает УНИАН. Метеоролог отметила, что и по подсчетам, и по экспертным оценкам, лето 2024 года в нашей стране может показаться жарким.

