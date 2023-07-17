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Новые колонны вагнеровцев прибывают в Беларусь: подробности

По уточнённым данным, это уже как минимум 3-я колонна с наёмниками ЧВК "Вагнера", которая прибыла в Беларусь с 11 июля

сегодня, 13:35
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", в направлении Осиповичей и лагеря в д. Цель по трассе М5 от Бобруйска зафиксирована ещё одна крупная колонна наёмников ЧВК "Вагнер". Как сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, в составе колонны как минимум 20 машин различных модификаций: УАЗы Патриот, пикапы, буханки, строительная техника, автобусы, фуры. 

Новые колонны вагнеровцев прибывают в Беларусь: подробности

Вагнеровцы. Фото: из открытых источников

Аналитики обращают внимание на один интересный факт – машины двигаются с установленными флагами РФ и с символикой ЧВК "Вагнер".


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По уточнённой информации, это уже как минимум 3-я колонна с наёмниками, которая прибыла в Беларусь с 11 июля. Судя по всему, как и в предыдущие дни, сейчас наёмники двигаются в полевой лагерь в деревне Цель. То есть, они пока что будут сосредоточены в одном месте.

The New York Times получило свежие спутниковые снимки палаточного лагеря в д. Цель под Осиповичами, сделанные MAXAR 14 и 16 июля. Журналисты приводят и снимок за 16 июля (воскресенье), и вот на нём уже виден явный всплеск активности: не менее 5-и фур, автобусы, контейнеры, а также пикапы и УАЗы прямо около палаток. Кроме того, журналисты заметили на свежих снимках небольшую группу людей и "буханку". 

15 июня большая колонна частной военной кампании "Вагнер" прибыла в Беларусь. Всего зафиксировано минимум 60 различных авто в сопровождении машин беларуской ГАИ. 16 июля еще одна колонна ЧВК "Вагнер" направлялась в Беларусь. Перемещение зафиксировали в Липецкой области РФ.

Легковая и грузовая военная техника с флагами и символикой ЧВК двигалась днем по трассе М4 "Дон". Колонна направлялась со стороны Украины, возможно, в Беларусь.

На границе между Беларусью и Россией подняли флаг российской частной военной компании "Вагнер", главарь которой устроил "поход на Москву".

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Источник: https://t.me/Hajun_BY/7110
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