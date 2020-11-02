Новые карантинные зоны в Украине: кто оказался в красной

Новое разделение на карантинные зоны начало действовать в Украине. Отныне "красными" будут сразу 11 областных центров. А большинство регионов оказалось лишь в шаге от самых строгих ограничений и пока остаются "оранжевыми". Об этом в своем Telegram-канале написал министр Кабмина Олег Немчинов.

Карантин в Украине. Фото: РБК-Украина

Самая обширная красная зона в этот раз в Житомирской области. Там коронавирус активно атакует больше половины районов. Похожая ситуация в Хмельницкой и Черновицкой областях. Также сравнительно много "красных" районов и городов в Одесской, Ровенской и Тернопольской областях.

А вот желтая и зеленая карантинные зоны с карты Украины практически исчезли. Отныне они будут лишь в Херсонской области.

Областных центров, которым Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности присвоила красный уровень опасности, стало в этот раз больше. И это несмотря на то, что Тернополю удалось вернуться в оранжевую зону. К "красным" Харькову, Сумам, Ивано-Франковску, Чернигову, Черновцам, Николаеву, Полтаве, Ровно и Хмельницкому присоединились еще Ужгород и Житомир.

Изменить еще раз разделение Украины на зоны в Кабмине должны утвердить до конца недели.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине хотят использовать новый метод для выявления коронавируса.

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