Новые детали о поклонниках Лепса из Львова: ребята могут быть связаны с ведением бизнеса в России

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "24 канал".



Скандал во Львове. Фото из открытых источников

На днях сеть всколыхнуло видео, на котором молодые люди во всю громкость слушали песни Лепса в авто. Это происходило в самом центре Львова. По замечанию случайного прохожего, ребята в припаркованном Range Rover отреагировали нецензурной лексикой.

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Эта история заинтересовала журналистов, которые и выяснили новые детали о скандальных парнях.

Как пишет "24 канал", выяснилось, что перед Пасхой ребята поселились во Львове. Там они арендовали квартиру и офисное помещение. Пообщавшись с охранником, он рассказал корреспондентам интересные факты о новолуниях.

"Они два дня не работают 8 и 9. Потому что они с Россией как-то связаны с теми обманами. Как Россия отдыхает, то они и не работают", — сказал журналистам охранник.

Также он добавил, что молодые люди снимают офис во Львове, якобы для того, чтобы выманивать средства у российских пенсионеров. По его словам, они "кажется, забирают какие-то деньги, выманивают". Однако, мужчина не знает, насколько эта информация достоверна. Пока что, это лишь слухи о скандальных поклонниках Лепса. В то же время, как утверждают журналисты, телефоны у ребят выключены, а съемную квартиру – никто не открывает. Автомобиль во дворе, возле дома, где те снимают дом – тоже исчез.

Напомним, "Комментарии" писали, - Резня на пляже : между украинцами и поляками в Варшаве разгорелся скандал. В Варшаве на пляже Понятувка между двумя компаниями разгорелся спор. Конфликт дошел до госпитализации пострадавших с ножевыми и колото-резаными ранениями.