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Новые детали о поклонниках Лепса из Львова: ребята могут быть связаны с ведением бизнеса в России

«Они с Россией как-то связаны с теми обманами. Как Россия отдыхает, то и они не работают»: появились новые детали о попавших в скандал львовских парнях, слушая песни российских исполнителей

сегодня, 13:20
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "24 канал".

Новые детали о поклонниках Лепса из Львова: ребята могут быть связаны с ведением бизнеса в России

Скандал во Львове. Фото из открытых источников

На днях сеть всколыхнуло видео, на котором молодые люди во всю громкость слушали песни Лепса в авто. Это происходило в самом центре Львова. По замечанию случайного прохожего, ребята в припаркованном Range Rover отреагировали нецензурной лексикой.


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Эта история заинтересовала журналистов, которые и выяснили новые детали о скандальных парнях.

Как пишет "24 канал", выяснилось, что перед Пасхой ребята поселились во Львове. Там они арендовали квартиру и офисное помещение. Пообщавшись с охранником, он рассказал корреспондентам интересные факты о новолуниях.

"Они два дня не работают 8 и 9. Потому что они с Россией как-то связаны с теми обманами. Как Россия отдыхает, то они и не работают", — сказал журналистам охранник.

Также он добавил, что молодые люди снимают офис во Львове, якобы для того, чтобы выманивать средства у российских пенсионеров. По его словам, они "кажется, забирают какие-то деньги, выманивают". Однако, мужчина не знает, насколько эта информация достоверна. Пока что, это лишь слухи о скандальных поклонниках Лепса. В то же время, как утверждают журналисты, телефоны у ребят выключены, а съемную квартиру – никто не открывает. Автомобиль во дворе, возле дома, где те снимают дом – тоже исчез.

Напомним, "Комментарии" писали, - Резня на пляже : между украинцами и поляками в Варшаве разгорелся скандал. В Варшаве на пляже Понятувка между двумя компаниями разгорелся спор. Конфликт дошел до госпитализации пострадавших с ножевыми и колото-резаными ранениями.



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