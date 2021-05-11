Новое украинское правописание: правительство выиграло апелляцию

Сегодня, 11 мая, Шестой апелляционный административный суд постановил вернуть в действие правила нового украинского правописания. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Ильченко.

Новое украинское правописание - фото из открытых источников

Таким образом суд удовлетворил апелляционный иск правительства относительно решения Окружного административного суда Киева об отмене норм и правил нового правописания.

Ильченко, который представлял интересы истца в этом деле, отмечает, что мотивационная часть решения еще не была опубликована. По его словам, представители Кабинета министров настаивали на том, что решение правительства о новом правописания не нарушает прав истца.

В свою очередь, еще один адвокат стороны истца Ростислав Кравец заявил в своем Telegram-канале, что они готовы подавать кассационную жалобу.

Напомним, что 28 января 2021 года в Окружном административном суде Киева приняли решение об отмене нового украинского правописания, которое начало действовать летом 2019 года. Такое решение было принято на основании того, что изменение правописания никак не могло входить в компетенцию правительства, которое его принимало, а "языковая комиссия" вносила изменения в конечный вариант проекта уже в последний момент.

Ранее "Комментарии" сообщали, что нормы нового украинского правописания планировали включить в тестирование на ВНО через пять лет после его принятия, то есть в 2024 году.

Но 1 февраля 2021 стало известно, что школьникам все же следует готовиться к внешнему независимому тестированию в 2021 году, учитывая новые правила, ведь решение ОАСК так и не вступило в законную силу.







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