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Новая реформа МВД: за безопасностью украинцев будут следить шерифы

И хотя новая должность называется "офицер громады", в народе копов именуют местными шерифами

5 августа 2020, 12:07 comments1170
Автор:

Елена Волкова
Новая реформа МВД: за безопасностью украинцев будут следить шерифы

В МВД планируется кадровое нововведение - должность полицейского офицера громады, или проще - местного шерифа. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал  советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко.

“Сейчас у нас запускается такая новая форма — полицейский офицер громады, и со временем она придет на замену участковым офицерам полиции, а участковые у нас сейчас также работают, — объясняет Мартыненко. - Полицейский офицер общины будет постоянно находиться на территории общины и полностью с ней сотрудничает. И тут финансирование, в том числе, ложится на общину. Это по аналогии - местный шериф, который постоянно со всеми общается".

Ранее “Комментарии” сообщали, что в Министерстве внутренних дел заявили, что возвращение сотрудников полиции в поезда для обеспечения безопасности пассажиров, как того требует общество после резонансного нападения на пассажирку Анастасию Луговую, возможно только при соответствующем расширении штата и финансовом обеспечении. Об этом написал на своей странице в Facebook советник главы МВД Владимир Мартыненко. В своем сообщении он отметил, что порядок взаимодействия железной дороги с полицейскими расписан в совместном приказе Министерств внутренних дел и инфраструктуры, который подписан соответствующими уполномоченными лицами.


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