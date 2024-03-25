Новая программа поддержки для украинских семей: как получить финансовую помощь

Эстонский совет по делам беженцев в Украине запускает программу денежной помощи. Инициатива направлена на поддержку домохозяйств в наиболее пострадавших регионах, включая Запорожскую, Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Херсонскую и Николаевскую области.

Началась регистрация на денежную помощь для украинцев

Программа предусматривает выплаты в размере 3600 гривен в месяц на каждого члена домохозяйства в течение трех месяцев. Целью данной поддержки является обеспечение населения: покупка продуктов питания, оплата временного жилья, приобретение средств гигиены.

Среди приоритетных категорий населения – одинокие родители, семьи, где женщина является единственным кормильцем, домохозяйства с беременными женщинами, семьи с трех и более детьми младше 18 лет, а также семьи с детьми до двух лет, лица с инвалидностью 1 или 2 группы, лица, страдающие тяжелыми заболеваниями и нуждающиеся в дорогостоящем лечении, пожилые люди (60+), семьи с частично или полностью разрушенным жильем, а также те, чьи члены получили ранения или погибли в результате активных боевых действий.

Регистрация на получение денежной помощи доступна онлайн, что делает процесс подачи заявки максимально удобным и доступным. Важно подчеркнуть, что наличие категории уязвимости не гарантирует автоматическое получение помощи, поскольку все заявки подлежат индивидуальной оценке.

Средства будут перечислены на банковский счет, указанный при регистрации. Это обеспечит прозрачность и оперативность процесса выплат, позволяя получателям в короткие сроки распоряжаться предоставленными средствствами для покрытия своих потребностей. Эта мера станет значительной поддержкой для многих семей, оказавшихся в затруднительном положении из-за текущей обстановки в стране.

Напомним, что украинское правительство призывает мужчин призывного возраста возвращаться в Украину для участия в войне и поддержки экономической стабильности страны. Эту идею поддерживает немецкая оппозиция, призывающая отменить выплаты для украинских беженцев мужского пола, которых в Германии находится более 200 тысяч.