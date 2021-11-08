Новая поставка вакцины от ЮНИСЕФ – сколько украинцев получат дозы для защиты от COVID

Программа COVAX направила в Украину еще одну бесплатную партию вакцин от COVID-19.

Вакцина Moderna, направленная ЮНИСЕФ в рамках программы COVAX - фото пресс-службы

В субботу 7 ноября 2021 г. три ящика вакцин прибыли в Украину на борту пассажирского самолета Boeing 777-300ER, принадлежащего Turkish Airlines. В ящиках – почти три миллиона доз вакцины Moderna, которые Украина получила от Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в рамках программы COVAX.

Moderna поступает в Украину уже во второй раз. Предыдущая партия прибыла летом 2021 г. В целом по состоянию на ноябрь 2021 г. ЮНИСЕФ бесплатно предоставило 7,4 млн доз вакцин от еще трех производителей: Pfizer, AstraZeneca и Sinovac.

Мурат Шахин, глава представительства ЮНИСЕФ в Украине, надеется, что благодаря новым поступлениям как можно быстрее вакцинируются украинские учителя. Ведь необходимо, чтобы школы продолжили работу и дети вернулись к учебе. Чиновник ООН напоминает:

"Вакцинированные в пять раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз более низкий риск госпитализации, чем непривитые".

Благодаря вакцинации уменьшится нагрузка на больницы, которые сейчас переполнены больными COVID-19.

Недавний опрос, который проводился при поддержке ЮНИСЕФ, показал, что готовы вакцинироваться 42% украинцев.

"Это — обнадеживающе",

– говорит Шахин.

Передавая партию Moderna Украине, Ярно Хабихт, представитель ВООЗ, напомнил, что в стране фиксируется сверхвысокий уровень заражений и смертей. Пока только 20% граждан вакцинированы. Между тем большинство заболевших и те, кто в тяжелой форме находится в медицинских учреждениях, невакцинированы.

После выгрузки в Украине вакцина поступает под опеку агентства по международному развитию USAID. Агентство обеспечивает и гарантирует хранение и транспортировку медицинских препаратов, соблюдение холодовых условий хранения на всем пути от аэропорта до центров вакцинации.

Чтобы остановить пандемию COVID-19, говорится в пресс-релизе ЮНИСЕФ, необходимо прививать все население страны начиная с детей от 12 лет. Прививка поможет спасти жизнь тех, кто имеет хронические заболевания (диабет, рак, астма, заболевания сердца, сосудов и почек), а также беременных женщин. Единственное стопроцентное противопоказание для вакцинации – анафилактический шок при получении первого укола.

Подробнее о противопоказаниях для вакцинации от COVID-19 издание "Комментарии" писало ранее.





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