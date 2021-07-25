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"Новая почта" о мошенниках: как не стать жертвой аферистов

"Новая почта" дала несколько простых советов о том, как не попасться на уловки мошенников

сегодня, 21:51
Автор:

Денис Подставной

Украинская компания "Новая почта" рассказала украинцам о том, как правильно осуществлять покупки через интернет, чтобы не потерять свои деньги и не стать очередной жертвой аферистов. 

"Новая почта" о мошенниках: как не стать жертвой аферистов

Как не стать жертвой мошенников. Фото из открытых источников

Первый и самый главный совет компании заключается в том, чтобы производить оплату только через официальный сайт "НП". Так вы полностью обезопасите себя и будете уверены, что деньги переданы не мошенникам. 

Второе — не следует переводить денежные средства за товар на карту продавца. Аферисты придумывают различные причины для того, чтобы не проводить операцию через почту, убеждая своего потенциального клиента, что так будет проще. Нередко они просят покупателей сразу же перевести деньги за доставку туда и обратно, чтобы в случае отказа, якобы сразу оплатить доставку в обратную сторону. 

Третий пункт — это отслеживание трекинга. Также немаловажно проверять эти данные только на официальном сайте приложения. 

Что касается покупок в зарубежных онлайн-магазинах, то компания рекомендует ставить в личном кабинете на сайте очень надежный и не банальный пароль. Также рекомендуется время от времени его менять. 

Также покупателям следует хранить все записи финансовых транзакций. Это поможет при возврате товара или же денежных средств в случае возникновения спора между сторонами. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, мошенники изобрели новую схему для обмана украинцев. Теперь жителям страны приходят сообщения от якобы госучреждения. Подробнее об этом вы можете узнать на нашем сайте

Также портал сообщал о том, что ПриватБанк предупреждает украинцев о новой мошеннической схеме от их имени.



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Источник: https://novaposhta.ua/privatnim_klientam/yak_ne_statu_zhertvoyu_shahraiv
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