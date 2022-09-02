Новая ось зла или снова показуха: о чем говорит сближение Ирана и РФ – к чему может привести

В Москве встретились российский и иранский главы МИД. По итогам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Тегеран работают над "межгосударственным соглашением, которое будет иметь стратегическое значение, в котором определены основные направления дальнейшего наращивания всего комплекса российско-иранских связей на ближайшие десятилетия". О чем говорит такое сближение Ирана и России? К чему оно может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Иранский и российский главы МИД. Фото: из открытых источников

Для российской дипломатии создание "антизападной коалиции" и получение военно-технической помощи является ключевой задачей

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов рассуждает так:

"Накануне войны против Украины Россия подписала подобный "исторический большой договор" с Китаем. Но это никак не повлияло на желание Китая спасать Россию от западных санкций и поставлять ей оружие или чипы для электроники. Как и Китай, Иран в такой ситуации может претендовать на выгодные торговые сделки с РФ, если такая торговля не будет противоречить перспективам сотрудничества с Западом. Переговоры по "ядерной сделке" с Ираном выходят на подписание серьезных документов. Возобновление "Общего всеобъемлющего плана действий" для Ирана гораздо важнее, чем соглашение с Россией. И даже этот визит в Москву может оказаться аргументом для торгов с Западом по отдельным пунктам сделки".

Эксперт отмечает, что президент Владимир Зеленский взаимодействует с западной коалицией по широкому спектру вопросов. И аргументы Украины учитываются, в том числе, в договоренностях Запада с Ираном.

"Так, для Украины важно предотвратить поставки иранских беспилотников для российской армии. Пока эти поставки не подтверждены, и даже если поставлены первые опытные образцы, то в рамках большой сделки можно остановить дальнейшее продвижение в этом направлении", – уверен Игорь Попов.

Для Ирана же, продолжает он, открывается возможность вернуться на мировой рынок поставок нефти и газа, снять часть западных санкций. И это будет гораздо более интересным, чем возможные предложения Кремля.

"Но для российской дипломатии создание "антизападной коалиции" и получение военно-технической помощи является ключевой задачей, – акцентирует эксперт. – Поэтому риски усиления сотрудничества РФ и Ирана остаются, и в новых раундах "Большой Игры" иранская карта будет разыгрываться еще неоднократно".

Россия и Иран – старинные партнеры по людоедству

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев считает, что уже отчетливо сформировалась новая ось зла – РФ, Китай, Иран и КНДР (Северная Корея).

"Теперь идет официально оформление тех или иных отношений, – отмечает он. – Сложно сказать, к чему это всё идет. Россия и Иран – старинные партнеры по людоедству. И там, и там нет прав человека, чёкнутая на истории и традициях власть. По сути дела, те, кто называет Россию православным северным Ираном (как тот же журналист Аркадий Бабченко) – правы. Эти страны объединяют даже общие преступления – сбитые пассажирские самолеты и нежелание признавать свою вину".

Единственный способ разрушить эту новую ось зла – поставить на место Россию, уверен эксперт. Заставить ее капитулировать перед Украиной и в целом перед цивилизованным миром.

"После этого тот же Иран загнется за считанные месяцы, – прогнозирует Айдер Муждабаев. – В одиночку, без подпитки из РФ, он не страшен. Не говоря уж о КНДР. Ну, а Китай не настолько безумный, чтобы проводить оголтелую антизападную политику, которая уничтожит его экономику. Как только России в нынешнем виде не будет, развалятся все терзающие мир организации типа "ХАМАС", "Аль-Каида", ИГИЛ, "Хезболла". Все они действуют под кураторством РФ. Не станет ее, не станет и их".

Все эти встречи и заявления более похожи на картинку ради картинки

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля предполагает, что мы видим попытку сделать красивую мину при плохой игре.

"Сотрудничество между Ираном и РФ ограничено. Во-первых, оба эти государства имеют большой сырьевой экспорт – нефть и газ. Не будут же они их продавать друг другу? Во-вторых, Россия и Иран находятся под санкциями, которые ограничивают этот самый энергетический экспорт. Так что если углубление сотрудничества и возможно, то это упрощение финансовых операций, а также обычная двухсторонняя торговля продовольствием, каким-то минеральными ресурсами, изделиями легкой промышленности, кооперация в неких сферах, не являющихся стратегически значимыми с точки зрения укрепления экономики", – поясняет эксперт.

С технологической точки зрения, продолжает он, Иран вряд ли что-то может дать России, которая в этом смысле находится на более высоком уровне развития.

"Так что все эти встречи и заявления более похожи на картинку ради картинки, нежели на некий прорыв с позитивными результатами для Москвы и Тегерана. Нивелировать те негативные эффекты, которые возникли в РФ из-за санкций за агрессию против Украины, так точно не получится", – уверен Владимир Воля.

По его мнению, в России так освещают это событие лишь для того, чтобы создать впечатление для внутренней аудитории, что изоляции нет, а союзники есть, что дела в экономике не так плохи. Всё это, понятно, имеет мало общего с действительностью.

"Реальный стратегический союз между Ираном и Россией невозможен еще и потому, что у Ирана, как и у Китая, нет военно-политических союзников. Есть лишь партнеры, с которыми в тот или иной момент могут совпадать интересы, взаимная выгода по отдельным направлениям сотрудничества. А потому говорить о неком серьезном альянсе между Москвой и Тегераном не приходится, – поясняет эксперт. – Для Украины эти российско-иранские игры не будут иметь существенных последствий. Сообщения ряда СМИ, что иранцы передали россиянам какие-то беспилотники, пока не нашли фактического подтверждения. Учитывая, что при первом же их обнаружении на фронте, это станет поводом для введения дополнительных санкций против Ирана, не думаю, что он пошел бы на такой шаг".

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