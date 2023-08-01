Новая большая опасность в Украине и России: это начнется на этой неделе

Аномальная жара вскоре покинет страны, расположенные вокруг Средиземного моря, однако высокие температуры переместятся на другую часть континента. Через несколько дней чрезвычайная жара охватит военные территории Украины и часть РФ. Жара может быть столь сильной, что может установить новые температурные рекорды.

На Украину надвигается аномальная жара. Фото из открытых источников

Лето этого года в Восточной Европе пока было относительно спокойным. Не было аномальной жары, сильных гроз и ливней. Однако скоро это изменится. Жара, уже много недель распространяющаяся из Испании в Грецию, переместится на северо-восток и с полной силой ударит по территории Румынии, Украины, Молдовы и России.

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Согласно анализу температурных моделей, основная волна жары, вероятно, придет во второй половине недели. В четверг и пятницу на большей части территории Украины ожидается 30-32 градусов тепла. Однако самая большая жара ожидается на выходных. В этот период большинство территорий, где происходят боевые действия, станут буквально самыми горячими местами в Европе. Температура превысит 35 градусов тепла и может приблизиться к 40-41. Такие показатели близки к рекордным значениям, ведь самая высокая температура в истории Украины была зафиксирована экстремальным летом 2010 года, когда в Луганске было 42 градуса по Цельсию.





Метеорологическая карта wxcharts, фиксирующая аномальные превышения температур по сравнению со средними показателями



В прошлом году от жары умерло более 61 тыс. человек по всей Европе. Однако этот год считается еще более жарким. Особенно сложно при такой температуре солдатам, которые на фронте сражаются в толстой и тяжелой форме.

Также высокие показатели будут и на территории РФ, в том числе вблизи украинской границы. В Краснодарском крае ожидается, что термометры зафиксируют отметки около 42-44 градусов тепла. Вероятно, это будет самая большая волна жары в Восточной Европе и в частности в Украине в 2023 году. Ожидается, что аномальная жара отступит с 10 августа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай побил исторический рекорд температуры.

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