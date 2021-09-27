Новая афера под видом подарка от "Новой почты": в чем суть

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Хмільовська Інна
Транспортная компания "Новая почта" сейчас не предлагает своим клиентам никаких розыгрышей билетов. А даже если проводит, то не делает это по электронной почте. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Новая почта, фото с открытых источников
Главные правила безопасной переписки в Интернете:
- Не открывай письмо от незнакомцев. Сразу заметь его как "Спам" или выдали его.
- Не переходите по ссылкам и не загружает файлы от незнакомцев. Они могут содержать вирусы или вредоносные программы.
- Если ты все же перешел по ссылке, обнови пароли от всех учетных записей: почты, сайтов, приложений, чтобы их не смогли сломать мошенники.
Напомним, что транспортная компания создала свод правил защиты от мошенников для украинцев, которые активно пользуются возможностью онлайн-шопинга. Он состоит из пяти пунктов, касающихся порядка оплаты товаров, процесса отслеживания посылок, защиты личных данных на сайтах иностранных реализаторов и не только.
Также на нашем сайте вы можете узнать, почему тарифы "Новой почты" выше стоимости услуг, которые предоставляет "Укрпочта", и как это комментируют официальные представители "Новой почты".
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