Новая афера под видом подарка от "Новой почты": в чем суть

Транспортная компания "Новая почта" сейчас не предлагает своим клиентам никаких розыгрышей билетов. А даже если проводит, то не делает это по электронной почте. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новая почта, фото с открытых источников

"Если вы по ошибке перешли по ссылке в подобном письме, лучше смените пароли всех своих учетных записей. Обращаем внимание, что в настоящее время Новая почта не проводит никаких розыгрышей билетов. И к тому же мы никогда этого не делаем по электронной почте. Все конкурсы и акционные предложения компании публикуются только на официальном сайте и наших страницах в Facebook и Instagram", — говорится в сообщении.

Главные правила безопасной переписки в Интернете:

- Не открывай письмо от незнакомцев. Сразу заметь его как "Спам" или выдали его.

- Не переходите по ссылкам и не загружает файлы от незнакомцев. Они могут содержать вирусы или вредоносные программы.

- Если ты все же перешел по ссылке, обнови пароли от всех учетных записей: почты, сайтов, приложений, чтобы их не смогли сломать мошенники.

Напомним, что транспортная компания создала свод правил защиты от мошенников для украинцев, которые активно пользуются возможностью онлайн-шопинга. Он состоит из пяти пунктов, касающихся порядка оплаты товаров, процесса отслеживания посылок, защиты личных данных на сайтах иностранных реализаторов и не только.

Также на нашем сайте вы можете узнать, почему тарифы "Новой почты" выше стоимости услуг, которые предоставляет "Укрпочта", и как это комментируют официальные представители "Новой почты".





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