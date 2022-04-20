Норвегия передала Украине оружие – теперь есть управа на вражеские самолеты и вертолеты

Власти Норвегии на безвозмездной основе поставили в Украину сотню зенитно-ракетных комплексов "Мистраль". Главная способность оружия состоит в том, что оно способно сбивать самолеты и вертолеты на малых высотах. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Норвегии.

ЗРК "Мистраль". Фото: из открытых источников

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам отметил, что война на территории Украины затягивается и украинская армия нуждается в существенной международной поддержке.

"ЗРК "Мистраль" – оружие, которое уже не единожды продемонстрировало свою эффективность на флоте. Оно должно помочь украинскому войску эффективнее отбивать атаки агрессора и наносить максимальный вред военной технике РФ.

100 зенитно-ракетных комплексов, которые уже находятся в Украине, были на вооружении армии Норвегии. Теперь они находятся на вооружении украинско2й армии и будут помогать украинским защитникам отбивать атаки агрессора. Это не вся помощь от Норвегии Украине. В ближайшее время Киев получит 4 тысячи противотанковых ракет. Также в Украину прибудут несколько видов средств защиты и другого военного снаряжения. Подробности о сроках и виде вооружения пока не разглашаются.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Пентагоне сообщили, что сегодня авиапарк Украины значительно увеличился, он в два раза больше, чем был еще две недели назад. При этом спикер Пентагона уточнил, что самолеты передали Украине ее союзники. США к этом не имеет никакого отношения. Какие именно страны передали военную авиацию Украине в Пентагоне не сообщили.





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