Нобелевская премия 2023: назван лауреат в области физиологии и медицины

Нобелевская премия по физиологии или медицине является одной из пяти Нобелевских премий, которые вручаются ежегодно отмеченным лицам или группам за выдающиеся достижения в определенных отраслях. Эта награда установлена завещанием шведского ученого и филантропа Альфреда Нобеля.

Нобелевский комитет объявил лауреата премии по медицине. Фото из открытых источников

Нобелевская премия по физиологии или медицине присуждается за достижения в области физиологии или медицины, которые привели к важным открытиям в понимании жизни, биологическим процессам и применению новых методов лечения болезней.

2 октября состоялось вручение Нобелевской премии 2023 года по физиологии и медицине. Ее лауреатом стали венгерский биохимик Каталин Карико и ученый-врач из США Дрю Вайсман. Нобелевской премии по медицине они получили за открытие, которое привело к созданию первых мРНК-вакцин для борьбы с Covid-19, изготовленных Pfizer и Moderna.

В 2022 году Нобелевскую премию по медицине получил шведский биолог и специалист по эволюции Сванте Паабо за открытия, относящиеся к геномам вымерших гоминини и человеческой эволюции.

Напомним, в своем завещании шведский филантроп Альфред Нобель выразил желание, чтобы его огромное имущество использовалось для установления ежегодных премий "выделяемым в полезных направлениях". Это привело к созданию Нобелевских премий.

Нобелевские премии вручаются с 1901 года. Жюри, состоящее из выдающихся ученых, литературных критиков и других специалистов, определяет лауреатов в каждой категории. Эти награды считаются одними из самых престижных в мире и признаются высокими достижениями в науке, медицине, литературе и заслуги в деле мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о графике, когда будут вручаться Нобелевские награды в 2023 году.

Также "Комментарии" писали, что в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский был номинирован на Нобелевскую премию мира.