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Никогда не подбирайте это на улице, чтобы не попасть в неприятную ситуацию

Некоторые вещи ни в коем случае нельзя подбирать на улице, а тем более нести домой

сегодня, 10:04
Автор:

Кравцев Сергей

Есть перечень вещей, которые ни при каких обстоятельствах нельзя подбирать на улице и тем более нести домой. Ведь пока человек, нашедший какую-то вещь, думает, что он стал счастливчиком, поскольку кто-то потерял, а он нашел, то на самом деле он может найти неприятности на свою голову, привернуть к себе большую неудачу. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет Dailyhoro.

Никогда не подбирайте это на улице, чтобы не попасть в неприятную ситуацию

Ключи. Фото из открытых источников

На первом месте в рейтинге предметов, которые нежелательно подбирать на улице, расположились украшения из золота. Сейчас знающие люди подбрасывают такие вещи на улицу, чтобы отвести от себя беду и перебросить несчастье на того человека, который найдёт это украшение. Особенно опасны в этом плане крестики. Увидев такие вещи, их лучше обойти стороной.

Также не рекомендуют подбирать шило, иголки, ножи, ножницы и другие острые предметы. Такие вещи называют такими, которые могут причинить вред здоровью, финансовому состоянию человека и навредить личному счастью.

Нельзя подбирать ключи. Говорят, что если вы подбираете ключи, то подбираете ключ для открытия ящика к чужому несчастью. Не рекомендуется подбирать зеркала и тем более смотреть в найденное зеркало. 

Ни к чему хорошему не приведет, если вы подберете монеты с перекрёстка. Люди со злыми мыслями их подбрасывают, чтобы навести на кого-то болезни. Также нельзя подбирать иконы, потому что их просто так никто не выбрасывает, а только с какими-то дурными намерениями. Поэтому лучше всё это обходить стороной, чтобы не навлечь на себя беду и несчастье. 

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Источник: https://dailyhoro.ru/article/10-veschej-kotoryie-nelzya-podbirat-na-ulitse-i-prinosit-domoj/
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Обсуждения

Василий

сегодня, 09:35

Подбирайте всё,не берите голыми руками,а солфеткой или чем либо ещё.Находку положите в соль или в воду на сутки желательно на открытой местности и ваша находка очистится от любого негатива. УДАЧИ и УСПЕХОВ.

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