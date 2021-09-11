Никогда не подбирайте это на улице, чтобы не попасть в неприятную ситуацию

Есть перечень вещей, которые ни при каких обстоятельствах нельзя подбирать на улице и тем более нести домой. Ведь пока человек, нашедший какую-то вещь, думает, что он стал счастливчиком, поскольку кто-то потерял, а он нашел, то на самом деле он может найти неприятности на свою голову, привернуть к себе большую неудачу. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет Dailyhoro.

Ключи. Фото из открытых источников

На первом месте в рейтинге предметов, которые нежелательно подбирать на улице, расположились украшения из золота. Сейчас знающие люди подбрасывают такие вещи на улицу, чтобы отвести от себя беду и перебросить несчастье на того человека, который найдёт это украшение. Особенно опасны в этом плане крестики. Увидев такие вещи, их лучше обойти стороной.

Также не рекомендуют подбирать шило, иголки, ножи, ножницы и другие острые предметы. Такие вещи называют такими, которые могут причинить вред здоровью, финансовому состоянию человека и навредить личному счастью.

Нельзя подбирать ключи. Говорят, что если вы подбираете ключи, то подбираете ключ для открытия ящика к чужому несчастью. Не рекомендуется подбирать зеркала и тем более смотреть в найденное зеркало.

Ни к чему хорошему не приведет, если вы подберете монеты с перекрёстка. Люди со злыми мыслями их подбрасывают, чтобы навести на кого-то болезни. Также нельзя подбирать иконы, потому что их просто так никто не выбрасывает, а только с какими-то дурными намерениями. Поэтому лучше всё это обходить стороной, чтобы не навлечь на себя беду и несчастье.

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