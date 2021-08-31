Какие цветы не стоит дарить женщинам: актуальные советы

Лучший подарок для женщин — букет цветов. Но здесь тоже нужно быть внимательным. Ведь есть разница между букетом для любимой девушки и коллегой на работе. Так же, следует учитывать возраст женщины, гамму цвета, запах и другие правила, чтобы цветочная композиция принесла радость. Об этом информирует "РБК Украина".

Интересные факты о цветах (фото из открытых источников)

Самое главное при выборе букета для барышни любого возраста. Цветы темных цветов дарить не к лицу. Также, следует быть внимательным со свежестью цветов. Мужчинам находчивые продавцы могут запаковать розы, которые уже застоялись на витрине. Представьте, что такие бутоны, которые годятся для гербария, потому начнут подсыхать, могут отвлечь от вас навсегда сердце любимой.

Если покупаете вазон в подарок, то пусть лучше в нем все начинает распускаться, чем уже отцвело.

Молодым девушкам, как правило, подходят нежные, но не пышные соцветия, которые только начинают цвести. Это замечательная ассоциация, чтобы подчеркнуть юность, романтичность и красоту.

Цветы, которые радуют нас в повседневной жизни, не рекомендуют дарить деловым женщинам. Им лучше всего подходят розы в белой гамме или другие, изысканные композиции.

Чтобы букет порадовал женщину, нужно знать, какой цвет она любит. Цветы разных и ярких цветов говорят о том, что такой жизнерадостной, красивой является барышня, которой вы дарите букет.

Композиции одного, выдержанного цвета выбирают для женщин, которые достигли серьезных успехов в работе или руководящих высот.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, как правильно выбрать цветы для своей избранницы. Ведь подарок этот говорит о многом. Поэтому нужно внимательно выбирать букет.

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