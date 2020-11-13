Никодимов день будет солнечным, но с утренними туманами - прогноз на пятницу, 13 ноября

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Дмитрий Симоненко
Сегодня, в пятницу, 13 ноября, погода по всей территории Украины
будет преимущественно сухой и солнечной. А вот утром необходимо позаботиться о
безопасности – на дорогах лягут густые туманы – видимость будет ограничена до
100-400 метров. Столбики термометров зафиксируют
температурные показатели от +6 до +8 градусов тепла. Несколько теплее будет на
юге страны – в Крыму, Одессе и Закарпатье воздух прогреется до +9-10 градусов
Цельсия.
По народному календарю 13 ноября отмечают Никодимов день. Наши предки верили, что ясное безоблачное небо говорит о скорых морозах, а дожди о длительном сезоне ненастья. Услышав чириканье снегирей, прародители предсказывали наступление снежной зимы. А вот если воробьи раскричались, можно ждать потепления.
Постарайтесь избегать сегодня кредитов, образования долгов и авантюр. Берегите себя и близких и не допускайте скандалов. А вечер перед "карантином выходного дня" проведите в спортзале либо за любимым увлечением.
Ранее портал "Комментарии" писал о том, что стоит знать об пятнице 13 числа.
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