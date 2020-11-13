Никодимов день будет солнечным, но с утренними туманами - прогноз на пятницу, 13 ноября

Сегодня, в пятницу, 13 ноября, погода по всей территории Украины будет преимущественно сухой и солнечной. А вот утром необходимо позаботиться о безопасности – на дорогах лягут густые туманы – видимость будет ограничена до 100-400 метров. Столбики термометров зафиксируют температурные показатели от +6 до +8 градусов тепла. Несколько теплее будет на юге страны – в Крыму, Одессе и Закарпатье воздух прогреется до +9-10 градусов Цельсия.

По народному календарю 13 ноября отмечают Никодимов день. Наши предки верили, что ясное безоблачное небо говорит о скорых морозах, а дожди о длительном сезоне ненастья. Услышав чириканье снегирей, прародители предсказывали наступление снежной зимы. А вот если воробьи раскричались, можно ждать потепления.

Постарайтесь избегать сегодня кредитов, образования долгов и авантюр. Берегите себя и близких и не допускайте скандалов. А вечер перед "карантином выходного дня" проведите в спортзале либо за любимым увлечением.





Ранее портал "Комментарии" писал о том, что стоит знать об пятнице 13 числа.





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