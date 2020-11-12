Наступление этой загадочной даты даже у несуеверных людей может вызвать некое волнение или опасение. Так давайте выясним, почему именно эта цифра и именно этот день недели наделены таким смыслом, чтобы узнать, а нужно ли бояться?

Пятница 13-е: что стоит знать об этом мистическом дне. Фото: unsplash

Оказывается, что в официальной медицине есть термин, который обозначает боязнь пятницы 13-го. И название у него не самое простое – параскаведекатриафобия.

Страх перед пятницей 13-м появился много лет назад, наибольшую массовость он получил в начале ХХ века. Нумерологи изучали число 13, и пришли к выводу, что оно обладает магической силой и негативными свойствами. Об этом нам говорит теория о гармонии чисел Пифагора, которая наделяет число 13 страхами, неуверенностью в себе и пессимизмом.

Или вот вам еще одна версия: несчастливость числа 13 объяснялась негативным отношением к нему православия. В церкви число 13 считается сатанинским. На Тайной Вечере с Иисусом Христом предатель Иуда оказался именно тринадцатым человеком. Страх перед пятницей 13-м усугубился еще и тем, что в этот день недели был казнен Иисус Христос.

В народе раньше говорили, что именно в пятницу 13-го на шабаш слетаются 12 ведьм, а последним туда приходит Сатана.

Да, если внимательно изучить подобные факты и истории, то складывается такое впечатление, что этот день действительно наделен мистикой, как считаете?

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