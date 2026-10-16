Никаких договоренностей и конкретики: Зеленский и Мадяр провели первую встречу

Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел официальную двустороннюю встречу с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром. Переговоры прошли 16 октября в Брюсселе на полях саммита ЕС и продолжались около 30 минут. Стороны обсудили права национальных меньшинств, отношения между странами и пути завершения войны России против Украины. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники и заявление Мадяра.

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По информации издания, лидеры общались тет-а-тет, без помощников и членов делегаций. Встреча продолжалась дольше, чем ожидал венгерский премьер, ранее прогнозировавший 10–15 минут переговоров.

Мадяр положительно оценил шаги Киева по защите прав венгерского меньшинства в Закарпатье. В частности, он упомянул о принятии закона об образовании национальных меньшинств и начале его выполнения. Также венгерский премьер поблагодарил Украину за признание преступлений против закарпатских венгров в 1944–1946 годах.

По словам Мадяра, стороны договорились продлить консультации на уровне министерств и развивать политическое и экономическое сотрудничество. Он также заявил о солидарности с Украиной и готовности Венгрии использовать дипломатические возможности для достижения перемирия и продолжительного мира. Конкретные договоренности относительно дальнейшего переговорного процесса в обнародованном заявлении не приведены.

Портал "Комментарии" уже писал , что Европейские лидеры могут призвать президента Украины Владимира Зеленского сдержать публичную критику президента США Дональда Трампа, в то же время напомнив Киеву о необходимости выполнять обязательства перед Евросоюзом. Такую оценку европейского визита главы государства высказал политолог Виктор Бобиренко.