Невероятные прогнозы на 2025 год, сделанные 100 лет назад

У преподавателя из Университета Калгари Пола Фейри есть интересное хобби — собирать вырезки из старых газет. Ранее Фейри публиковал в соцсетях прогнозы столетней давности на 2023 и 2024 годы, а теперь пришло время этого года. Портал "Комментарии" подобрал самые интересные прогнозы Фейри, которые он нашел о 2025 году, сделанных в 1925.

Профессор Арчибальд Лоу. Фото из открытых источников

Пол Фэйри наиболее количество прогнозов с 1925 года о 2025 нашел от британского ученого и изобретателя профессора Арчибальда Монтгомери Лоу, который написал книгу под названием "Будущее". Лоу изображает фантастическую картину мира, в которой все будет беспроводным, в том числе и передача электроэнергии.

Вот как британский ученый описал завтрак в 2025 году, в частности, предусмотрел существование доставки еды, телефонов и телевидения, которое только запатентовали в 1925 году.

"Во время завтрака, который может прийти трубкой из коммунальной кухни, граммофон будет читать утреннюю газету, сообщая человеку все новости, тогда как "телевизионная" машина заменит ежедневные газеты. Затем человек поедет в свой офис на собственном автомобиле, который подвезет лифт к двери его кабинета. Если ему нужно куда-то идти, движущиеся тротуары доставят его без усилий, а автоматические телефоны будут везде, что позволит не набирать номер через оборот диска", – предполагал Лоу.

Ученый также предусмотрел большие и скорые пассажирские самолеты и развивал идею дирижаблей.

"В 2025 году нашей эры появятся флоты гигантских самолетов, способных перевезти пятьдесят пассажиров из Лондона в Париж и обратно за пару часов или в Константинополь между завтраком и ужином; тогда как для неспешащих будут дирижабли-экспрессы на десятках маршрутов, способные перевезти пятьсот пассажиров из Лондона в Эдинбург за три часа или через Атлантику между рассветом и сумерками летнего дня", – писал профессор.

Лоу полагал, что в 2025 году все преступления будут рассматриваться как болезнь, полностью исчезнет нефть, а курение табака уйдет в прошлое. Еще одним пророчеством британца были будильники и повсеместное облысение людей.

"Обычного человека в 2025 году разбудит радиобудильник. Ему понадобится несколько минут радиопроцедур, чтобы поддерживать физическую форму и бодрость к рабочему дню. Будет потрачено немного времени на то, чтобы одеть сплошной костюм из синтетической ткани и шляпу — последняя будет носиться почти непрерывно из-за того, что облысение будет почти повсеместным", — прогнозировал Лоу.

Интересно, что до того, как появились будильники, людей в Британии утром будил на работу "стукач" — человек, который ходил от дома к дому, стуча своей длинной деревянной палкой по окну. Эта практика почти полностью исчезла в Британии до 1950-х, а последние "стукачи" работали вплоть до 1970-х годов.

Кроме Лоу также делали прогнозы на 2025 год и другие люди. Например, в одной из газет говорилось, что сегодня мы могли бы назвать онлайн-банкингом и хакерскими атаками.

"Подписи на чеках могут быть отправлены беспроводной связью в банк, тогда как кассир за всем будет наблюдать за "телевизором". Беспроводная связь также поможет грабителям, которые, вероятно, найдут скрытые ценные вещи с помощью портативных радиоприборов и других электрических методов", — говорилось в газете, где слово телевизор было новым и бралось в кавычки.

Горный инженер Роберт Н. Коце предполагал, что в 2025 году будет существовать возможность поиска золота в земле посредством беспроводной связи.

"Сэр Роберт заявляет, что в будущем, скажем, через 100 или 200 лет наука откроет геологию Земли на глубину в милю. Он считает, что будут разработаны методы, с помощью которых геологи смогут заглянуть в земную кору", — сообщалось в газетной вырезке.

100 лет назад полагали, что книги будут иметь около 30 тыс. страниц.

"Книги 2025 года нашей эры, вероятно, будут напечатаны на никелевых листах, настолько легких и тонких, что один том будет содержать 30 000 страниц, и страницы будут более гибкими и прочными, чем бумага. Таким образом можно будет разместить на одной полке эквивалент двух тысяч наших нынешних томов, и каждая книга будет весить меньше фунта. Мистер Эдисон уже изготовил фунт этих никелевых листов, бесконечно более легких и гибких, и намного прочнее бумаги ценой в пять шиллингов", — говорится в газете.

В книге Э. Э. Фурнье д'Альбю 1925 года, которая называется "Quo Vadimus?" ("Куда мы идем?"), описали онлайн-трансляции и объединение человеческой расы.

"Через сто лет объединение человеческой расы будет завершено. Земля уже является сетью линий и кабелей, соединяющей континент с континентом. Вскоре оратор будет иметь стол и зал для аудитории, а привилегия обращаться к человеческой расе будет цениться выше коронации", — прогнозировали в 1925 году.

Не все прогнозы были удачными. В 1929 году газета Daily Express с некоторым возмущением сообщила, что профессор Арчибальд Лоу был в определенном смысле "явным консерватором", считавшим, что пройдут столетия, прежде чем "женщины приблизится к мужчинам по интеллекту", и только тогда, когда они возьмут "физические характеристики мужчин".

В другой газете прогнозировали, что самым большим городом мира в 2025 году станет Сан-Франциско. На втором месте будет Нью-Йорк, а тройку лидеров будет замыкать Сидней или Мельбурн. Еще в одном прогнозе на 2025 год, сторонник контроля за рождаемостью Генри Ф. Флетчер считал, что через 100 лет мир достигнет "точки насыщения", когда будет недостаточное количество пищи, которая может прокормить людей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о прогнозах столетней давности на 2023 и 2024 годы.

Также "Комментарии" писали о том, как британское издание Financial Times дало 20 предсказаний на 2024 год. Из них сбылось 15, в том числе одно об Украине.