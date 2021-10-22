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Неуважение к букве Закона: Госпотребслужба проверит АЗС из-за недобросовестной рекламы

В службе говорят о нарушении рекламного законодательства

сегодня, 16:00
Автор:

Козлова Альбіна
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Одна из украинских компаний нарушила законодательство о рекламе. Об этом сообщила председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая (Рутицкая) на своей странице в Facebook.

Неуважение к букве Закона: Госпотребслужба проверит АЗС из-за недобросовестной рекламы

Председатель Госпотребслужбы Владислава Магалецкая, фото из открытых источников

Речь идет о рекламе компании БРСМ-НАФТА, где картинке указано: "Госпотребслужба качество подтвердила". Это реклама дизельного топлива популярных среди водителей марок А-92 и А-95.

"Официально сообщаю, что Госпотребслужба начинает проверку по факту нарушения рекламного законодательства. Проще говоря — это недобросовестная реклама, которая вводит в заблуждение потребителя", — отметила глава службы.

По ее словам, такая реклама это не пиар, а неуважение к законодательству. Ведь государственную службу использовали в рекламной кампании.

"Госпотребслужбу не будут использовать в недобросовестной рекламе. Такое безобразие мы будем прекращать сразу и однозначно", — отметила Владислава Магалецкая.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцы обеспокоены качеством топлива, которое используется отечественными водителями. Что показали результаты международного исследования продукции, реализуемой сетевыми АЗС Киева и области. Отметим, что участниками исследования стали 7 АЗС: SOCAR, ОККО, БРСМ, Авантаж 7, MOTTO, SUNOIL и WOG.

Также мы писали, что Министерство экономики вычислило среднюю цену на дизтопливо и бензин по состоянию на 13 октября. Согласно письму АО "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины "определена средняя цена за один литр дизельного топлива и один литр бензина.


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Источник: https://www.facebook.com/100001774389467/posts/4652109471524820/
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