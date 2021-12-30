Netflix ответил украинскому министру по поводу негативного образа украинки в сериале

В Netflix дипломатически отреагировали на претензии и возмущение министра культуры Украины Александра Ткаченко по поводу героини-киевлянки сериала "Эмили в Париже", изображенной в негативном свете. Об этом чиновник рассказал журналистам издание Dev.ua.

Стоп-кадр с сериала "Эмили в Париже-2". Фото из открытых источников

"Такая наша активная общественная позиция будет точно способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе образов и персонажей украинской национальности в будущих съемках, Netflix будет учитывать отношение украинцев", – сказал Ткаченко.

Напомним, в конце декабря этого года на стриминговой платформе Netflix вышел второй сезон сериала "Эмили в Париже". В четвертой серии в киноленте появилась украинская героиня – девушка Пэтра из Киева. По сюжету сериала, ее образ объединил в себе не самые лучшие человеческие черты, в частности девушка имеет примитивные взгляды на жизнь, всячески избегает депортации из Франции, но любит воровать и вообще все бесплатное.

Реакция украинского общества на эту серию была крайне отрицательна. Об этом "Комментарии" писали в данной публикации. Тогда не заставила себя ждать и реакция министра культуры. Он подобными художественными аналогиями остался недоволен и направил официальное правительственное обращение в Netflix. Теперь же получил ответ.

Письмо от Netflix министр культуры охарактеризовал как "достаточно дипломатическое". Он надеется, что в 2022 году Украина и Netflix будут в более тесном контакте, чтобы подобных недоразумений не происходило. Иначе имидж украинцев в мире будет безвозвратно испорчен.

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