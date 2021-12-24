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Netflix изобразил украинку в сериале воровкой и тупой: Минкульт отреагировал

В Министерстве культуры готовят обращение к Netflix, из-за неприемлемого образа, который создали для украинки во втором сезоне популярного сериала "Эмили в Париже"

сегодня, 14:45
Автор:

Людмила Слободенюк
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В Министерстве культуры и информационной политики отреагировали на общественный резонанс по поводу второго сезона сериала "Эмили в Париже", недавно вышедшего на стреминговой платформе Netflix. В четвертой серии популярного сериала появилась девушка Пэтра из Киева. По сюжету она воплощает в себе не самые лучшие человеческие черты, в частности, имеет примитивные взгляды на жизнь, всячески избегает депортации из Франции, но любит воровать и вообще все бесплатное. Министр культуры такими аналогиями остался недоволен и уже отреагировал — он объявил, что готовит официальное правительственное обращение к Netflix. Об этом сообщает UNN, ссылаясь на Telegram-канал министра.

Netflix изобразил украинку в сериале воровкой и тупой: Минкульт отреагировал

Стоп-кадр из сериала "Эмили в Париже"-2. Фото из открытых источников

Александр Ткаченко назвал такие обобщения недопустимыми, поскольку они влияют на общий имидж украинцев в мире и навязывают некоторые стереотипы, с которыми трудно бороться.

"В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который является неприемлемым. А с другой стороны — еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции в Нетфликс”, — написал руководитель Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Между тем, в соцсети Instagram многие лидеры общественного мнения призывают бойкотировать сеть Netflix и их кинопродукцию за такое унижение всех украинских женщин. Так, общественная деятельница Евгения Гаврилко, одна из первых высказалась негативно о таком образе украинской женщины.

"Вы разоблачаете украинку, как личность без ощущения вкуса и достоинства. Глупый, невежественный вор. Вы вообще серьезно? Какой позор! И это происходит, когда есть так много талантливых украинок, влияющих на мировой рынок технологий, моды, искусства, науки, спорта и прочее?" — написала блогер.

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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1957678-z-uryadu-zvernutsya-do-netflix-cherez-obrazliviy-obraz-ukrayinki-v-populyarnomu-seriali
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