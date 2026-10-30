Нетаньяху не смирился с поражением: что начало происходить в Израиле после выборов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху усиливает заявления о предполагаемых нарушениях на парламентских выборах. После публикации окончательных результатов его партия "Ликуд" фактически поставила под сомнение легитимность голосования, обвинив арабские политические силы в возможной фальсификации при иностранной поддержке. Однако доказательств этих утверждений представлено не было.

Биньямин Нетаньяху. Фото: из открытых источников

По итогам подсчета голосов блок Нетаньяху получил 53 места в 120-местном Кнессете. Главная оппозиционная коалиция располагает 48 мандатами, еще 19 получили партии под руководством арабских политиков. Таким образом, у действующего премьера нет необходимого большинства в 61 голос.

Поводом для новой волны обвинений стало обращение председателя избирательной комиссии Ноама Солберга в службу безопасности "Шин Бет". Судья сообщил о поступивших подозрениях относительно иностранного вмешательства, но признал, что проверить их самостоятельно не может. При этом избирательная комиссия подчеркнула: сообщения о расследовании не влияют на результаты голосования и не направлены против какой-либо группы населения.

В "Ликуде" тем временем заявили о якобы сфальсифицированных выборах и возможной попытке иностранного захвата парламента. В израильских СМИ среди предполагаемых участников вмешательства называли Катар. Доха отвергла обвинения, назвав их бессмысленными и опасными.

Главный оппонент Нетаньяху Гади Эйзенкот считает происходящее попыткой дискредитировать итоги голосования. По его словам, подобная риторика появилась именно после поражения правящего блока. Лидер арабской партии Ra'am Мансур Аббас также обвинил премьера в разжигании напряженности.

Теперь ключевой вопрос – смогут ли оппозиционные силы договориться с арабскими партиями и сформировать большинство. Такой союз стал бы беспрецедентным политическим шагом. Пока переговоры продолжаются, Нетаньяху остается у власти. Если создать коалицию не удастся, Израиль может столкнуться с новыми выборами уже в начале следующего года.

Читайте также на портале "Комментарии" — выборы в Израиле: Нетаньяху заявил о "победе", но экзит-полы говорят о другом.



