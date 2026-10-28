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Выборы в Израиле: Нетаньяху заявил о «победе», но экзит-полы говорят о другом

Премьер-министр потребовал сформировать правительство без зависимости от арабских партий и заговорил об историческом шансе против Ирана

28 октября 2026, 07:51
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Кравцев Сергей

Биньямин Нетаньяху после появления предварительных прогнозов парламентских выборов заявил, что правые политические силы обладают решающим преимуществом. Выступая перед сторонниками в Иерусалиме в ночь на 28 октября, глава правительства призвал создать национальный правый кабинет. Об этом сообщает The Times of Israel.

Выборы в Израиле: Нетаньяху заявил о «победе», но экзит-полы говорят о другом

Биньямин Нетаньяху. Фото: из открытых источников

Нетаньяху подчеркнул, что его партия "Ликуд" остаётся крупнейшей политической силой страны. При этом премьер заявил, что Израиль не должен зависеть от партий, представляющих арабское население, и резко раскритиковал политиков, допускающих сотрудничество с ними.

Глава правительства также обвинил израильские телеканалы в том, что опубликованные ими прогнозы в пользу оппозиции могли деморализовать сторонников "Ликуда" и повлиять на явку избирателей. Отдельно он заявил, что Израиль и президент США Дональд Трамп имеют историческую возможность устранить угрозу со стороны Ирана.

Однако предварительные оценки крупнейших израильских телеканалов не подтверждают наличие у лагеря Нетаньяху достаточного количества мест для самостоятельного формирования правительства. По прогнозам Kan 11, Channel 12 и Channel 13, "Ликуд" может получить 24-25 мандатов, а весь блок премьера – около 50.

Оппозиционным силам во главе с Гади Айзенкотом прогнозируют 52–53 места. Таким образом, ни один из лагерей пока не набирает необходимых 61 мандата из 120 в Кнессете.

Окончательные результаты голосования должны быть объявлены позднее. После этого президент Израиля Ицхак Герцог проведёт консультации с парламентскими партиями и поручит формирование кабинета политику, у которого будут наилучшие шансы собрать коалицию.

Политическая борьба осложняется и судебными проблемами Нетаньяху: премьер остаётся фигурантом дела о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Он отрицает обвинения.

Таким образом, громкие заявления о преимуществе правых ещё не гарантируют Нетаньяху сохранения власти. Решающее значение теперь будут иметь переговоры с потенциальными партнёрами и способность сформировать устойчивую коалицию.

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Источник: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/netanyahu-right-wing-bloc-won-decisive-majority-claims-iran-weaker-than-ever-israel-stronger-than-ever/
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