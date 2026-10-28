Вибори в Ізраїлі: Нетаньяху заявив про «перемогу», але екзит-поли говорять про інше

Біньямін Нетаньяху після появи попередніх прогнозів парламентських виборів заявив, що праві політичні сили мають вирішальну перевагу. Виступаючи перед прихильниками в Єрусалимі в ніч проти 28 жовтня, глава уряду закликав створити національний правий кабінет. Про це повідомляє The Times of Israel.

Біньямін Нетаньяху. Фото: з відкритих джерел

Нетаньягу підкреслив, що його партія "Лікуд" залишається найбільшою політичною силою країни. При цьому прем'єр заявив, що Ізраїль не повинен залежати від партій, які становлять арабське населення, і різко розкритикував політиків, які допускають співпрацю з ними.

Глава уряду також звинуватив ізраїльські телеканали в тому, що опубліковані ними прогнози на користь опозиції могли деморалізувати прихильників Лікуда і вплинути на явку виборців. Окремо він заявив, що Ізраїль та президент США Дональд Трамп мають історичну нагоду усунути загрозу з боку Ірану.

Однак попередні оцінки найбільших ізраїльських телеканалів не підтверджують наявність у табору Нетаньяху достатньої кількості місць для самостійного формування уряду. За прогнозами Kan 11, Channel 12 і Channel 13, Лікуд може отримати 24-25 мандатів, а весь блок прем'єра — близько 50.

Опозиційним силам на чолі з Гаді Айзенкотом прогнозують 52–53 місця. Таким чином, жоден з таборів поки не набирає необхідних 61 мандата зі 120 у Кнесеті.

Остаточні результати голосування мають бути оголошені пізніше. Після цього президент Ізраїлю Іцхак Герцог проведе консультації з парламентськими партіями та доручить формування кабінету політику, який матиме найкращі шанси зібрати коаліцію.

Політична боротьба ускладнюється і судовими проблемами Нетаньяху: прем'єр залишається фігурантом справи про хабарництво, шахрайство та зловживання довірою. Він заперечує звинувачення.

Таким чином, гучні заяви про перевагу правих ще не гарантують Нетаньягу збереження влади. Вирішальне значення тепер матимуть переговори з потенційними партнерами та здатність сформувати стійку коаліцію.

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