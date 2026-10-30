Нетаньяху не змирився з поразкою: що почало відбуватися в Ізраїлі після виборів

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху посилює заяви про можливі порушення на парламентських виборах. Після оприлюднення остаточних результатів його партія "Лікуд" фактично поставила під сумнів легітимність голосування, звинувативши арабські політичні сили у можливій фальсифікації за іноземної підтримки. Проте доказів цих тверджень не надано.

Біньямін Нетаньяху. Фото: з відкритих джерел

За підсумками підрахунку голосів блок Нетаньяху отримав 53 місця у 120-місцевому Кнесеті. Головна опозиційна коаліція має 48 мандатів, ще 19 отримали партії під керівництвом арабських політиків. Таким чином, у чинного прем'єра немає необхідної більшості 61 голос.

Приводом для нової хвилі звинувачень стало звернення голови виборчої комісії Ноама Солберга до служби безпеки "Шин Бет". Суддя повідомив про надійшли підозри щодо іноземного втручання, але визнав, що перевірити їх самостійно не може. При цьому виборча комісія наголосила: повідомлення про розслідування не впливають на результати голосування та не спрямовані проти будь-якої групи населення.

У "Лікуді" тим часом заявили про нібито сфальсифіковані вибори та можливу спробу іноземного захоплення парламенту. В ізраїльських ЗМІ серед ймовірних учасників втручання називали Катар. Доха відкинула звинувачення, назвавши їх безглуздими та небезпечними.

Головний опонент Нетаньяху Гаді Ейзенкот вважає те, що відбувається, спробою дискредитувати підсумки голосування. За його словами, подібна риторика з'явилася саме після поразки правлячого блоку. Лідер арабської партії Ra'am Мансур Аббас також звинуватив прем'єра у розпалюванні напруженості.

Тепер ключове питання – чи зможуть опозиційні сили домовитися з арабськими партіями та сформувати більшість. Такий союз став би безпрецедентним політичним кроком. Поки переговори продовжуються, Нетаньяху залишається при владі. Якщо створити коаліцію не вдасться, Ізраїль може мати справу з новими виборами вже на початку наступного року.

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