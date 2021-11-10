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Несмотря на заграждения две группы мигрантов прорвались в Польшу из Беларуси

Мигранты прорвались через заборы на польско-белорусской границе

сегодня, 08:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Люди, несмотря на предупреждения польских пограничников прорвали заборы с территории Беларуси и уже оказались в Польше. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Polskie Radio Białystok со ссылкой на пограничную службу.

Несмотря на заграждения две группы мигрантов прорвались в Польшу из Беларуси

Мигранты на границе. Фото из открытых источников

На территорию Польши ворвались группы, которые насчитывают, как минимум несколько десятков человек. Ворвавшиеся разрушили заграждения в окрестностях Крынков и Беловежи. Польские пограничники сообщают, что мигрантам удалось свалить заборы и проникнуть на территорию Польши только после применения силы. Основой части людей в группах удалось прорваться. В то же время пограничники отмечают, что несмотря на сопротивление часть людей удалось вновь вернуть на линию границы.

Также сообщается, что под Кузницей, где также сосредоточены несколько групп мигрантов, нет попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы. Хотя и отмечается, что люди настроены решительно. Каждая из групп насчитывает по несколько сотен человек.

Польские спецслужбы сообщают, что белорусская страна занимается раздачей пищи переселенцам. Также люди обеспечены спальными мешками и палатками. Ночью они греются у костра. Воле собравшихся постоянно присутствуют белорусские спецслужбы. Они контролируют ситуацию, но не препятствуют провокационным попыткам мигрантов прорваться через заграждения на границе.

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Источник: https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/206704
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