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Несколькометровые волны: на Азовском море ожидается сильный шторм

На море ожидают 2 метровые волны

сегодня, 20:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Весь понедельник, 29 ноября и в следующий вторник ночью в акватории Азовского моря будет сильно штормить. На море в Бердянске, и на морском побережье рядом с Мариуполем в разгар стихии будут очень высокие волны. Об этом сообщает в социальных сетях  пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Несколькометровые волны: на Азовском море ожидается сильный шторм

Шторм бурлит на Азовском море (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, 29 ноября и ночью на 30 ноября, в акватории Азовского моря и в морских портах в Мариуполе и Бердянске прогнозируется сильный ветер, его порывы составят 25-28 м/с, волны высотой до двух метров. Это – ІІ уровень опасности, оранжевый.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, в каких областях Украины пройдут дожди. Синоптики прогнозируют дождливую погоду в западной части страны: в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Волынской областях. Там столбики термометра будут в диапазоне 5…9 градусов. Дожди прогнозируют в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Но температура воздуха там прогреется до 8…13 градусов. На остальной территории Украины будет ясно и без существенных осадков. В Киеве 28 ноября синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду. Столбики термометра поднимутся до 8...10 градусов. А ночью ожидается 1...3 градуса.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в субботу, 27 ноября, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра. В Украине из-за сильного ветра до завтрашнего дня объявлен первый уровень опасности. Так, в субботу ночью и утром ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. При этом на высокогорье Карпат скорость ветра составит 25-30 м/с.


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Источник: https://t.me/dsns_telegram
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