Необычная дата 31 марта: что можно и нельзя делать сегодня

В народе праздник 31 марта известен под названием Ипатиев день. Этот день издавна считается очень положительным для посадки саженцев деревьев. Наши предки проводили в саду целый день и считали, что у работящих людей будет хороший урожай. Для лучшей урожайности растения, по приметам, следует полить святой водой.

Приметы 31 марта. Фото из открытых источников

Девушкам 30 марта рекомендуется умыться отваром листьев мать-и-мачехи. Такая простая процедура надолго сохранит молодость лица.

Чтобы не нарушить запретов этого дня, украинцам советуют не забывать, какой сегодня праздник наступает у украинцев. В этот день не желательно впускать домой незнакомцев, иначе они принесут с собой неприятности и проблемы. Женщинам рекомендуют отказаться то того, чтобы стричь волосы и ногти. Ведь это может отнять здоровье.

В этот день в Украине издавна наблюдали за погодой и составили определённые погодные приметы: на водоемах много лебедей – к потеплению; ударил гром – к большому урожаю ягод и орехов; если расцвела мать-и-мачеха, то начало апреля будет теплым; ночные заморозки означают, что ещё 2 недели будут морозы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в народном календаре 29 марта отмечался праздник Берещенье. В старину в этот день почитали березу, и большинство примет связано с этим деревом.

Так наши предки примечали, что, если много сока в березе в этот день – будут заморозки; береза позеленела – через неделю будет очень тепло и можно сажать картофель; если в этот день гром и гроза – лето будет холодным; гуси прилетели – скоро всех ждет долгожданное тепло; сильный ливень в этот день – будет хороший урожай овса.

Также издание "Комментарии" сообщало – 28 марта по новому церковному календарю чтили святого Илариона Нового. В народе день прозвали Иларионов.