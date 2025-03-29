Приметы 29 марта: что можно и нельзя делать сегодня

В народном календаре 29 марта – праздник Берещенье. В старину в этот день почитали березу, и большинство примет связано с этим деревом.

Березовый сок. Фото из открытых источников

Так наши предки примечали, что, если много сока в березе в этот день – будут заморозки; береза позеленела – через неделю будет очень тепло и можно сажать картофель; если в этот день гром и гроза – лето будет холодным; гуси прилетели – скоро всех ждет долгожданное тепло; сильный ливень в этот день – будет хороший урожай овса.

29 марта принято собирать березовый сок.

Если же говорить о том, что в этот день запрещено делать, то в церковный праздник 29 марта, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссоры, сквернословие, зависть, лень и отчаяние. Нельзя злиться, обижаться и обижать кого-либо, отказывать в помощи, милостыне.

В родительскую субботу запрещено плохо говорить об ушедших, поминать алкоголем, устраивать пышные поминальные гулянья, а также оставлять на могилках еду и спиртное.

По народным поверьям в этот день не рекомендуется рубить и пилить деревья, а также разжигать костры — это считается грехом. Также не следует стирать, шить, заниматься рукоделием.

В православный праздник сегодня воссылают молитвы святому Марку — просят духовных и физических сил в тяжелые времена, молятся о заступничестве, укреплении веры, защите от зла ведомого и неведомого.

Хорошо в этот день пойти в церковь, поставить свечу за упокой тех, кого уже нет, помолиться — наша молитва помогает искупить грехи ушедших.

Читайте также на портале "Комментарии" — в народе 28 марта отмечался праздник, известен как Иларионов день. Он считается важным для любых домашних дел и ремонта. Крестьяне уже начинали посевные работы: сеяли зелень и редис, белили деревья, сажали ранние овощи. Пасечники выставляли улья. Считалось, что с этого дня можно собирать березовый сок.



