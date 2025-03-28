Какой сегодня праздник: что можно и нельзя делать

В народе праздник сегодня известен как Иларионов день. Он считается важным для любых домашних дел и ремонта. Крестьяне уже начинали посевные работы: сеяли зелень и редис, белили деревья, сажали ранние овощи. Пасечники выставляли улья. Считалось, что с этого дня можно собирать березовый сок.

Приметы 28 марта. Фото из открытых источников

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы знать о его запретах. В этот день нельзя завидовать другим, иначе на вас перейдут проблемы объекта зависти. Также лучше отказаться от плохих и настраивать себя на негатив.

Об этой дате известны следующие погодные приметы: раскричались чайки — скоро реки выйдут из берегов; если уже прилетели ласточки и жаворонки, то больше морозов не будет; дождь пошел — к урожайному году; утренний туман предвещает большой урожай фруктов и зерна.

Также, наблюдая за погодой сегодня наши предки судили о будущем урожае: туман с утра — будет богатый урожай овощей, фруктов и злаков; гром слышен — ждите затяжных дождей; дождь пошел — к урожайному году; сороки сидят на верхушках деревьев – скоро потеплеет.

Читайте также на портале "Комментарии" — в народе 27 марта отмечался праздник Матрены Настовицы, который прозвали так за интересный обычай отбеливать ткани на снегу — "насте".

В этот день наши предки внимательно следили за погодой, ведь по ней можно было определить, каким будет урожай: утром иней и туман — год будет урожайный; на небе нет ни облачка – к хорошему урожаю ягод; птицы высоко летают – дождя не жди; если сегодня тепло, то и лето будет жаркое.

По народным поверьям в этот день нужно было помолиться о хорошем урожае. В церковный праздник 27 марта, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссор, обид, зла, сквернословия. Нужно оградить себя от лжи, лени, а также в этот день нельзя отказывать тем, кто обращается за помощью.



