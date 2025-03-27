Приметы 27 марта: что можно и нельзя делать сегодня

В народе 27 марта – праздник Матрена Настовица, который прозвали так за интересный обычай отбеливать ткани на снегу — "насте".

Приметы 27 марта. Фото из открытых источников

В этот день наши предки внимательно следили за погодой, ведь по ней можно было определить, каким будет урожай: утром иней и туман — год будет урожайный; на небе нет ни облачка – к хорошему урожаю ягод; птицы высоко летают – дождя не жди; если сегодня тепло, то и лето будет жаркое.

По народным поверьям в этот день нужно помолиться о хорошем урожае.

В церковный праздник 27 марта, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссор, обид, зла, сквернословия. Нужно оградить себя от лжи, лени, а также в этот день нельзя отказывать тем, кто обращается за помощью.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: день считается опасным для ссор – они могут начаться с пустяка, а потом вылиться в большую ссору и затянуться надолго. Также народные приметы запрещают в этот день бездельничать – Матрона Солунская любила работать, поэтому помогает тем, кто не привык лениться.

Матрона Солунская считается покровительницей девушек и женщин. В православный праздник сегодня женщины просят у святой благословение на труд, обращаются с просьбами укрепить семью, помочь в делах и ведении хозяйства.

По народным обычаям день считается благоприятным для разной домашней работы: можно делать уборку, стирать, чистить посуду. В старину в это время также собирали старые вещи и сжигали их — считалось, что таким образом можно избавиться от всех невзгод.

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В святых писаниях сказано, что архангел Гавриил был избран Богом, чтобы донести до Богородицы благую весть. Также архангел охранял Богородицу во время ее земной жизни. Он первым оповестил Иосифа Обручника о тайне воплощения Иисуса Христа, а позже сообщил о коварстве Ирода и подсказал, что ему нужно спасаться, убегая в Египет с Младенцем и Богородицей.



