Немецкие истребители впервые перехватили российские самолеты: подробности

Немецкие истребители Eurofighter перехватили российские самолеты возле Латвии. Это произошло впервые. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают Военно-воздушные силы Латвии в Facebook.

Немецкие истребители впервые перехватили российские самолеты возле Латвии

Инцидент произошел в пятницу, 1 марта. Немецкие истребители вылетели с латвийской военной базы "Лиэлварде" на перехват российских самолетов у территориальных вод Латвии.

Как отмечается, впервые немецкие истребители Eurofighter с латвийской военной базы отправились на подобную миссию.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отреагировал на инцидент.

"Патрулирование воздушного пространства НАТО полностью работает, и союзники могут немедленно реагировать. Сегодня немецкие истребители Eurofighter впервые с авиабазы отправились на перехват двух российских военных самолетов вблизи территориальных вод Латвии", — написал министр в Twitter (X).

Отметим, ранее из-за действий российского самолета, приблизившегося к побережью Эстонии, Франция подняла в воздух свои истребители Mirage 2000. Целью таких действий стала защита воздушного пространства союзников Франции по НАТО. 27 февраля Генеральный штаб вооруженных сил Франции сообщил о взлете своего истребителя по тревоге из-за деятельности российского военного самолета вблизи границ НАТО.

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