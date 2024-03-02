logo

BTC/USD

62019.09

ETH/USD

3417.24

LTC/USD

90.88

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Немецкие истребители впервые перехватили российские самолеты: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Немецкие истребители впервые перехватили российские самолеты: подробности

Немецкие истребители вылетели с латвийской военной базы "Лиэлварде" на перехват российских самолетов у территориальных вод Латвии

сегодня, 10:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Немецкие истребители Eurofighter перехватили российские самолеты возле Латвии. Это произошло впервые. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают Военно-воздушные силы Латвии в Facebook.

Немецкие истребители впервые перехватили российские самолеты: подробности

Немецкие истребители впервые перехватили российские самолеты возле Латвии

Инцидент произошел в пятницу, 1 марта. Немецкие истребители вылетели с латвийской военной базы "Лиэлварде" на перехват российских самолетов у территориальных вод Латвии.

Как отмечается, впервые немецкие истребители Eurofighter с латвийской военной базы отправились на подобную миссию.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отреагировал на инцидент.

"Патрулирование воздушного пространства НАТО полностью работает, и союзники могут немедленно реагировать. Сегодня немецкие истребители Eurofighter впервые с авиабазы отправились на перехват двух российских военных самолетов вблизи территориальных вод Латвии", — написал министр в Twitter (X).

Отметим, ранее из-за действий российского самолета, приблизившегося к побережью Эстонии, Франция подняла в воздух свои истребители Mirage 2000. Целью таких действий стала защита воздушного пространства союзников Франции по НАТО. 27 февраля Генеральный штаб вооруженных сил Франции сообщил о взлете своего истребителя по тревоге из-за деятельности российского военного самолета вблизи границ НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — представители стран НАТО всё громче говорят о вероятности войны с РФ. Особенно в случае проигрыша Украины. Та же Германия рассматривает сценарии войны с Россией. Представители Альянса начали обсуждать и отправку своих военных в Украину. О чем говорят подобные заявления, насколько велика вероятность прямого столкновения? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/gaisaspeki/posts/pfbid0MGR7e6kZGaDeTLW7wVWnUUaymSTUiGU6fLJcnzMAwgD1Y3AuWTwL5VUrKxEXftZtl
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости