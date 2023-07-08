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Неформальные переговоры США и РФ: СМИ узнали, почему обеспокоен Киев

Украинские власти опасаются, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО

сегодня, 14:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Официальный Киев обеспокоился из-за сообщений в СМИ о встрече бывших американских чиновников с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Переживания украинской власти появились из-за того, что такие переговоры могут привести к ослаблению поддержки Украины со стороны США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "NBC News", цитируя заявление представителя украинской власти.

Неформальные переговоры США и РФ: СМИ узнали, почему обеспокоен Киев

Переговоры США и РФ. Фото: из открытых источников

Неназванный украинский чиновник заявил, что Киев "внимательно следит за публикациями и комментариями о тайной встрече", а также сообщениями о том, что "подобные кулуарные консультации между гражданами США и России происходили и в других частях мира".


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"Учитывая время появления этих материалов в СМИ накануне Вильнюсского саммита, возникает вопрос, не связана ли каким-то образом жесткая позиция Вашингтона по приглашению Украины в НАТО с этими кулуарными консультациями", – говорится в заявлении.

Накануне телеканал NBC News сообщил, что группа бывших высокопоставленных американских властей провела неформальную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в апреле этого года, чтобы "заложить основу для потенциальных переговоров о прекращении войны в Украине".

По данным СМИ, участники переговоров проинформировали об их содержании администрацию президента США Джо Байдена. Но та позже заявила, что не санкционировала такие тайные встречи и не поддерживала их.

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Источник: https://www.nbcnews.com/news/world/ukraine-secret-talks-us-officials-russians-war-kremlin-rcna93092
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