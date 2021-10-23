Недобрала подписчиков: суд оштрафовал популярную блогершу на 250 тысяч гривен

Суд оштрафовал популярную украинскую блогершу из-за проваленной рекламы в социальной сети. Об этом сообщает издание ТСН.

Instagram - фото из открытых источников

Как стало известно, популярная в социальной сети Instagram киевская блогерша должна была разместить на странице своего аккаунта рекламные тексты и видеоролики о проведении розыгрыша подарков.

За это заказчица должна была выплатить ей 500 тысяч гривен (половину суммы вначале и вторую часть после окончания розыгрыша). В договоре было указано, что блогерша гарантирует 50 тысяч новых подписчиков на страницы в Instagram. При этом, если обнаружится недобросовестное / автоматизированное увеличение количества подписчиков (более 5%) с помощью программного обеспечения, услуги будут считаться предоставленными некачественно и возможно применение штрафных санкций.

Если нужного прироста подписчиков не произойдет, то согласно договору, исполнитель обязуется собственными силами и за свой счет привлечь третьих лиц для качественного выполнения обязательств.

Блогерше не удалось привлечь нужное количество подписчиков. На страницы заказчицы подписались только 22 тысячи 886 человек.

Предпринимательница требовала 250 тысяч гривен штрафа за невыполнение контракта, 700 тысяч гривен упущенной выгоды, 250 тысяч гривен материального ущерба и 50 тысяч гривен морального ущерба. Однако, суд обязал ответчицу выплатить только 250 тысяч за невыполнение условий договора и 3750 гривен судебного сбора, так как другие суммы потерпевшая не смогла доказать.



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