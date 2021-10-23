logo
Русский Українська

BTC/USD

61408.28

ETH/USD

4035.10

LTC/USD

193.84

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Недобрала подписчиков: суд оштрафовал популярную блогершу на 250 тысяч гривен
commentss НОВОСТИ Все новости

Недобрала подписчиков: суд оштрафовал популярную блогершу на 250 тысяч гривен

Блогерша не выполнила условия договора

сегодня, 13:25
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Суд оштрафовал популярную украинскую блогершу из-за проваленной рекламы в социальной сети. Об этом сообщает издание ТСН. 

Недобрала подписчиков: суд оштрафовал популярную блогершу на 250 тысяч гривен

Instagram - фото из открытых источников

Как стало известно, популярная в социальной сети Instagram киевская блогерша должна была разместить на странице своего аккаунта рекламные тексты и видеоролики о проведении розыгрыша подарков. 

За это заказчица должна была выплатить ей 500 тысяч гривен (половину суммы вначале и вторую часть после окончания розыгрыша). В договоре было указано, что блогерша гарантирует 50 тысяч новых подписчиков на страницы в Instagram. При этом, если обнаружится недобросовестное / автоматизированное увеличение количества подписчиков (более 5%) с помощью программного обеспечения, услуги будут считаться предоставленными некачественно и возможно применение штрафных санкций.

Если нужного прироста подписчиков не произойдет, то согласно договору, исполнитель обязуется собственными силами и за свой счет привлечь третьих лиц для качественного выполнения обязательств.

Блогерше не удалось привлечь нужное количество подписчиков. На страницы заказчицы подписались только 22 тысячи 886 человек. 

Предпринимательница требовала 250 тысяч гривен штрафа за невыполнение контракта, 700 тысяч гривен упущенной выгоды, 250 тысяч гривен материального ущерба и 50 тысяч гривен морального ущерба. Однако, суд обязал ответчицу выплатить только 250 тысяч за невыполнение условий договора и 3750 гривен судебного сбора, так как другие суммы потерпевшая не смогла доказать. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что американская компания Facebook подала судебный иск на гражданина Украины. По утверждению представителей компании, украинец продал общедоступные данные 178 миллионов пользователей. Нарушитель торговал данными на одном из форумов. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что песня "Отец наш Бандера" в YouTube стала популярнее треков Моргенштерна. Последние семь дней пользователи активно искали песню "Отец наш Бандера" в сети. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/izvestnuyu-blogershu-sud-oshtrafoval-na-250-tys-grn-iz-za-provalennoy-reklame-i-nedobora-podpischikov-v-instagram-1889680.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!