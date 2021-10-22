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Песня "Отец наш Бандера" в YouTube стала популярнее треков Моргенштерна

Последние 7 дней песню "Отец наш Бандера" в сети активно искали

22 октября 2021, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева
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За последние семь дней этой недели песня "Отец наш Бандера" стала популярной в социальных сетях. В частности, среди юных пользователей, что активно участвуют в TikTok- флешмобе. Национальный хит забивали в поисковиках чаще, чем популярный рэп в исполнении российских исполнителей Моргенштерна и Slava Marlow. Об этом свидетельствует статистика Google Trends .

Песня "Отец наш Бандера" в YouTube стала популярнее треков Моргенштерна

Отец наш Бандера становится все популярнее в Украине (фото из открытых источников)

Важно, что этот хит о руководителе украинского освободительного движения забивали в поисковике жители со всех регионов нашей страны.

Но больше всего эта мелодия популярная в Западном регионе нашего государства, в частности, на Львовщине, Тернопольщине, Ивано-Франковщине, Ровенщине, Волыни.

Также эту популярную теперь мелодию слушают в Черкасской, Николаевской, Хмельницкой, Киевской и в самой украинской столице. Интересуются хитом в YouTube и жители с Востока — Донецкой и Луганской.

Также в поисковике активно выискивают информацию о самом Степане Бандере и одноименный с песней мобильный рингтон "Отец наш Бандера".

К слову, как раз в канун праздника защитников нашей страны, пророссийские и российские медиа выставили видеосюжеты, на которых подростки выполняли этот хит, тем самым свидетельствуя свое активное участие в патриотическом флешмобе.

Работники этих медиа разглашали одну и ту же информацию, что киевские школьники именно так травили своего педагога, что будто был "ватником".

Важно, что в социальных сетях выставлено много похожих видеосюжетов с освободительным хитом с участием патриотически настроенных украинских подростков с соответствующим хэштегом "Отец наш Бандера".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в YouTube появилась новая удобная функция .


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Источник: https://trends.google.com/trends/explore?date=now%207-d&geo=UA&q=%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0,%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E
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