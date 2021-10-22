Песня "Отец наш Бандера" в YouTube стала популярнее треков Моргенштерна

За последние семь дней этой недели песня "Отец наш Бандера" стала популярной в социальных сетях. В частности, среди юных пользователей, что активно участвуют в TikTok- флешмобе. Национальный хит забивали в поисковиках чаще, чем популярный рэп в исполнении российских исполнителей Моргенштерна и Slava Marlow. Об этом свидетельствует статистика Google Trends .

Отец наш Бандера становится все популярнее в Украине (фото из открытых источников)

Важно, что этот хит о руководителе украинского освободительного движения забивали в поисковике жители со всех регионов нашей страны.

Но больше всего эта мелодия популярная в Западном регионе нашего государства, в частности, на Львовщине, Тернопольщине, Ивано-Франковщине, Ровенщине, Волыни.

Также эту популярную теперь мелодию слушают в Черкасской, Николаевской, Хмельницкой, Киевской и в самой украинской столице. Интересуются хитом в YouTube и жители с Востока — Донецкой и Луганской.

Также в поисковике активно выискивают информацию о самом Степане Бандере и одноименный с песней мобильный рингтон "Отец наш Бандера".

К слову, как раз в канун праздника защитников нашей страны, пророссийские и российские медиа выставили видеосюжеты, на которых подростки выполняли этот хит, тем самым свидетельствуя свое активное участие в патриотическом флешмобе.

Работники этих медиа разглашали одну и ту же информацию, что киевские школьники именно так травили своего педагога, что будто был "ватником".

Важно, что в социальных сетях выставлено много похожих видеосюжетов с освободительным хитом с участием патриотически настроенных украинских подростков с соответствующим хэштегом "Отец наш Бандера".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в YouTube появилась новая удобная функция .

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