Недавние шаги Украины настораживают: о чем Мерц и Макрон намерены поговорить с Зеленским

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон собираются провести отдельный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого хотят сосредоточиться на вопросе борьбы с коррупцией в Украине. Эту информацию в интервью немецкому таблоиду "Bild" подтвердил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.

Мерц и Макрон. Фото: из открытых источников

Представитель выступил после трехчасовой встречи двух лидеров, прошедшей в Германии в среду.

"Президент Макрон и канцлер Германии договорились, что будут интенсивно вести переговоры с президентом Украины по борьбе с коррупцией", – отметил Штефан Корнелиус.

По его словам, лидеры двух государств подчеркнули, что в Украине сейчас – важный поворотный момент на пути в Европейский Союз.

Мерц и Макрон также долго обсуждали обстановку на фронте в Украине и дальнейшую военную помощь украинскому народу, добавил Корнелиус, не приводя подробностей.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина снова оказалась на первых страницах крупнейших мировых медиа, но не из-за войны. Все обсуждают скандальные ограничения антикоррупционных органов, принятый и, что бросилось в глаза, довольно быстро подписанный президентом законопроект №12414 и митинги по всей стране против этого решения. Действительно ли Зеленский берет на прицел борцов с коррупцией? О чем говорят самые большие протесты за время полномасштабного вторжения? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин плохой стратег, но в войне против Украины теперь у него ряд козырей: о чем идет речь.



