Путин плохой стратег, но в войне против Украины теперь у него ряд козырей: о чем идет речь

Владимир Путин, конечно, плохой стратег, но в его воображении – он побеждает. Он считает, что на его сторону классно раздали несколько козырей. Что это за козыри подробно рассказал украинский политолог Виктор Бобиренко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что первый козырь – Трампу можно давать по носу челбаны, а он все будет тянуть с санкциями и не будет помогать Украине.

Второй козырь – Китай по тихому помогает с поставками двойного назначения.

Третий козырь – европейцы долго запрягают и во всем сомневаются.

"Но главное: в Украине плохо с мобилизацией. А с мобилизацией плохо, потому что тотальная коррупция. Власти плюют сверху на ценности, за которые воюют пассионарии на фронте. Ну, то на это все и есть расчет путина. А мы как бы играем в социальный договор. Не можем же мы бунтовать против власти во время войны? А власть этим тупо пользуется и бьет нам под дых. И что хуже – дает повод недругам в Европе дополнительные козыри", – отметил политолог.

Виктор Бобиренко прогнозирует, если это точка невозврата и власть отдавать не собираются, значит не собираются проводить честные выборы. Следовательно, следует ожидать, что следующим будет закон о выборах, в котором будут нормы, которые позволят не выдвинуть в противовес Зеленскому никого серьезного. Ну разве что Бойко в противовес, может Тимошенко и 5-6 эффективных бездомных с разных вокзалов. Для типа: изобразить конкуренцию.

Вот Зеленский, вот пророссийский Бойко и еще кто-то. А Залужный не успел зарегистрироваться. А Порошенко подсанкционен. А генералов не уволили со службы. Но Зеленский забывает, что общественное соглашение точно закончится в ту же минуту, когда прекратится военное положение. И когда ветераны не увидят в бюллетенях тех, за кого они хотят голосовать – я "зеленым" не позавидую", – подытожил Виктор Бобиренко.

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