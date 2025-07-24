Путин плохой стратег, но в войне против Украины теперь у него ряд козырей: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Владимир Путин, конечно, плохой стратег, но в его воображении – он побеждает. Он считает, что на его сторону классно раздали несколько козырей. Что это за козыри подробно рассказал украинский политолог Виктор Бобиренко.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Эксперт отмечает, что первый козырь – Трампу можно давать по носу челбаны, а он все будет тянуть с санкциями и не будет помогать Украине.
Второй козырь – Китай по тихому помогает с поставками двойного назначения.
Третий козырь – европейцы долго запрягают и во всем сомневаются.
Виктор Бобиренко прогнозирует, если это точка невозврата и власть отдавать не собираются, значит не собираются проводить честные выборы. Следовательно, следует ожидать, что следующим будет закон о выборах, в котором будут нормы, которые позволят не выдвинуть в противовес Зеленскому никого серьезного. Ну разве что Бойко в противовес, может Тимошенко и 5-6 эффективных бездомных с разных вокзалов. Для типа: изобразить конкуренцию.
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