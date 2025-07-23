Действительно ли власти берут на прицел борцов с коррупцией: о чем говорят протесты в Украине

Украина снова оказалась на первых страницах крупнейших мировых медиа, но не из-за войны. Все обсуждают скандальные ограничения антикоррупционных органов, принятый и, что бросилось в глаза, довольно быстро подписанный президентом законопроект №12414 и митинги по всей стране против этого решения. Действительно ли Зеленский берет на прицел борцов с коррупцией? О чем говорят самые большие протесты за время полномасштабного вторжения? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

НАБУ и САП. Фото: из открытых источников

Ситуация вокруг НАБУ и САП раздувается искусственно

Глава профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец отметил, что он лично не видит в принятом законопроекте какого-либо наступления на права человека или права антикоррупционных органов, как и на возможность расследования преступлений, связанных с коррупцией.

"На самом деле все, что пытаются навязать обществу и международному сообществу – это вроде бы невозможность объективного и беспристрастного расследования. Однако, как показывает опыт предыдущих лет, такого расследования НАБУ и САП практически никогда и не проводили. При этом объективно также следует сделать вывод и это заметно, что эта ситуация создана абсолютно искусственно и очень хорошо спланирована. Стоят ли за этим грантососные организации или просто лица, не понимающие последствия своих действий, трудно сказать. Я думаю, что в дальнейшем это тоже будет установлено", – отметил эксперт.

Что касается самого законопроекта, то, по словам адвоката, фактически им проводятся в соответствии с Конституцией полномочия генерального прокурора, единственного, кто несет ответственность за деятельность органов прокуратуры. И фактически до сих пор с внесением ранее соответствующих антиконституционных изменений был лишен возможности контролировать деятельность органов прокуратуры, однако сейчас попытки навязать обществу и международному сообществу мнение, что генпрокурор у нас преступник, что президент у нас преступник, что окружение президента у нас преступники – ни к чему хорошему не приведут.

"На сегодняшний день никаких аргументов противники этого законопроекта так и не предоставили. Единственное, что лично меня, как адвоката, настораживает в этом законопроекте – это возможности проведения обыска и проникновения в жилье граждан по определенной категории преступлений без определения следственного судьи. Обычно эта категория преступлений – это терроризм, экстремизм, преступления против полового достоинства личности, умышленное убийство. Однако, в любом случае, я считаю, что у Украины уже есть соответствующий опыт и попытка легализовать в уголовно-процессуальном кодексе проведение обысков без определений следственных судей, что, кстати, на сегодняшний день происходит довольно часто и именно Национальное антикоррупционное бюро положило начало такой практике проведения обысков. Считаю, что это было сделано некстати и это действительно определенная угроза правам человека в Украине. Однако никакой угрозы демократии, никакой угрозы евроинтеграционным процессам или европейскому курсу нет и попытки это навязать больше похоже на стремление получить очередные гранты для своей деструктивной деятельности, чем действительно помочь бороться с коррупцией в Украине", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

На будущих политических амбициях нынешней команды можно поставить крест

Преподаватель бизнес-школ, предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь отметил, что вчерашние события показали, что активная часть общества, осознавая риски сопротивления во время военного положения, не считает себя более связанной самоограничениями. Многотысячные митинги в Киеве и в других крупных городах были стихийными и неподдельными. Так звучит Майдан, так звучит голос недовольных граждан, у которых отнимают будущее.

"Важно, что во вчерашних событиях принимала участие преимущественно молодежь — те люди, для которых Евромайдан является историей, легендой, выросшей в условиях уверенности в неизменности европейского курса. В то же время присоединились и другие поколения, было видно немало ветеранов войны", – отметил эксперт.

По его словам, было бы правильно разобраться в критике, которая звучит в сторону протестующих от тех, кто поддерживает снятие независимости с НАБУ и САП.

"Во-первых, говорят, что НАБУ и САП не заслуживают такой защиты. Правда, к ним немало вопросов, и значительная часть общества их не любит. Но, подчеркну, протест был не при НАБУ и САП, а против разворота европейского выбора. Во-вторых, говорят, что протестующие не могут юридически обосновать свою позицию, не способны вести юридический спор о нюансах законопроекта. Но и осенью 2013 года не так много людей могло объяснить детали Соглашения об ассоциации с ЕС, которое отказался подписывать Янукович. В третьих, говорят, что такие протесты ослабляют страну и играют на руку Путину. Безусловно. Но еще больше ослабляют страну и играют Путину на руку титанические кражи на оборонных закупках. Четвертое, говорят, что патриотизм следует проявлять в рядах Сил обороны, а не в тылу. Это не так. Если в тылу не будет патриотизма, если страна сползет в автократию и сойдет с европейского курса, то людям с фронта после победы просто некуда будет возвращаться. Но главное – победа в таком случае становится просто недостижимой", – отметил Валерий Пекарь.

Он заметил, если говорить о том, что будет дальше, то ничего особенно заметного. Евросоюз продолжит оказывать поддержку, несмотря ни на что, потому что заинтересован прежде всего в своей безопасности, но будет делать это в режиме "помощь буферной зоне".

"Переговоры по евроинтеграции затормозят, а затем и вовсе остановятся, как это было с Турцией. Стороны будут обвинять друг друга, но без энтузиазма, объясняя все цивилизационными отличиями "Украина не Европа". Противники Украины внутри Евросоюза будут праздновать. Россияне будут давить сильнее, используя трещину между Украиной и ЕС. Также во внутренней политике ничего особенно значительного не будет происходить. Ключевые коррупционные дела повиснут, страх перед наказанием исчезнет окончательно – значит, на фронте будет больше смертей, которых могло бы не быть. Критика власти со стороны общества будет нарастать, самоцензура бездействует, мораторий на публичные мероприятия фактически отменен. Взрыва не будет, но никто ничего не забудет. На будущих политических амбициях нынешней команды можно поставить крест – сознательно расторгли социальный договор", – констатировал эксперт.

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