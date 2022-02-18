Не выходить из дома и не пользоваться транспортом: жителей Донецка предупреждают о провокациях наемников

Представители украинской разведки собрали информацию о том, что наемники преследуют цель взорвать несколько объектов на территории оккупированного Донецка. По этой причине жителей города просят не выходить из дома и не пользоваться услугами общественного транспорта.

Украинская разведка предупреждает о провокациях боевиков (фото из открытых источников)

Об этом информируют в социальных сетях представители Главного управления разведки Минобороны.

По приведенной там информации, представители российских спецслужб заминировали учреждения социальной инфраструктуры в областном центре Донецкого региона, чтобы позже взорвать их.

"Эти меры преследуют цель дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах. Служба связей с общественностью ГУР МО Украины призывает дончан не выходить из дома и не пользоваться общественным транспортом", — сказано в тексте сообщения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Зеленского отреагировали на вывоз детей из Донбасса в Россию. Глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сделала заявление, что метод принудительного вывоза детей из оккупированного Донецкого региона на российскую территорию — возможная провокация России и именно эта страна будет нести ответственность за возможные последствия. По словам Ирины Верещук, Россия, используя повод эвакуации, забирает детей – сейчас эти данные проверяются, но вывозят детей с временно оккупированных территорий Донецкого и Луганского регионов и везут в Ростовский и другие регионы.

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