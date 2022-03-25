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Не только "паляниця": перечень слов, которые помогут распознать врага

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины перечислил слова, с помощью которых можно распознать оккупанта

сегодня, 01:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Российские захватчики притворяются местными, чтобы выведать информацию, потом совершить диверсию или скорректировать вражеский обстрел. Украинцев просят быть внимательными и при виде подозрительного лица, заговорить с ним на украинском языке. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины на своей странице в Telegram перечислил слова, к которым не предназначена русскоязычная челюсть.

Не только "паляниця": перечень слов, которые помогут распознать врага

Перечень слов, которые помогут распознать врага (фото из открытых источников)

Самым популярным словом, с помощью которого украинцы быстро могли распознать врага стала "паляниця", потому что российским солдатам преимущественно тяжело произнести слова с окончанием "ця" и другие мягкие звуки.

Но, как сообщает Центр противодействия дезинформации, есть и другие слова, которые можно использовать, чтобы раскрыть противника. Это: молодиця,
світлиця, нісенітниця, веселка, філіжанка, вештатися, духмяний, непереливки, кмітливий, пуцьвірінок, обценьки, теревенити, телепень и много других.

Граждан просят использовать способ "шибболет" — своеобразный "речевой пароль", неосознанно выдающий человека, для которого язык — неродной. С помощью такого метода можно помочь ВСУ обнаружить противника и обезвредить его.

Напомним, что во время войны на улицах украинских городов могут орудовать диверсанты, поэтому граждан просят быть острожными. В МВД Украины назвали несколько признаков, по которым можно быстро определить злоумышленника.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Россия ведет против Украины не только физическую, но и информативную войну, поэтому всегда нужно быть начеку. Противник активно продвигает дезинформацию в социальных сетях и новостях. Как распознать фейковую новость?


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