Не только "паляниця": перечень слов, которые помогут распознать врага

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Светлана Шкурупий
Российские
захватчики притворяются местными, чтобы выведать информацию, потом совершить
диверсию или скорректировать вражеский обстрел. Украинцев просят быть
внимательными и при виде подозрительного лица, заговорить с ним на украинском
языке. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины на своей странице в
Telegram
перечислил слова, к которым
не предназначена русскоязычная челюсть.
Перечень слов, которые помогут распознать врага (фото из открытых источников)
Самым
популярным словом, с помощью которого украинцы быстро могли распознать врага
стала "паляниця", потому что российским солдатам преимущественно
тяжело произнести слова с окончанием "ця" и другие мягкие звуки.
Но,
как сообщает Центр противодействия дезинформации, есть и другие слова, которые
можно использовать, чтобы раскрыть противника. Это: молодиця,
світлиця, нісенітниця, веселка, філіжанка, вештатися, духмяний, непереливки, кмітливий, пуцьвірінок, обценьки, теревенити, телепень и много других.
Граждан
просят использовать способ "шибболет" — своеобразный "речевой
пароль", неосознанно выдающий человека, для которого язык —
неродной. С помощью такого метода можно помочь ВСУ обнаружить противника и
обезвредить его.
Напомним,
что во время войны на улицах украинских городов могут орудовать диверсанты,
поэтому граждан просят быть острожными. В МВД Украины назвали несколько
признаков, по которым можно быстро определить злоумышленника.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что Россия ведет против Украины не
только физическую, но и информативную войну, поэтому всегда нужно быть начеку.
Противник активно продвигает дезинформацию в социальных сетях и новостях. Как распознать фейковую новость?
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