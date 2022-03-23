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Как распознать фейковую новость: 5 важных признаков

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подсказал украинцам, помощью каких признаков можно распознать фейковую новость

сегодня, 03:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Россия ведет против Украины не только физическую, но и информативную войну, поэтому всегда нужно быть начеку. Противник активно продвигает дезинформацию в социальных сетях и новостях. На Telegram-канале Центра противодействия дезинформации при СНБО рассказали украинцам, как распознать фейковую новость.

Как распознать фейковую новость: 5 важных признаков

Фейковые новости (фото из открытых источников)

Нужно запомнить пять важных признаков, которые помогут вам отличить правдивую информацию от ложной.

- Проверяйте информационный ресурс, который распространяет новость. Старайтесь читать только проверенные и официальные источники информации;

- Обратите внимание совпадает ли заголовок с текстом сообщения. Большинство фейковых новостей имеют завлекающий и манипулятивный заголовок, который не соответствует содержанию;

- Эмоциональные заголовки. Отдайте предпочтение нейтральным сообщениям, без эмоциональной окраски (CAPS LOCK, восклицательные знаки!!!, "100% инфа", "срочный репост" и т. д.);

- Первоисточник. Всегда проверяйте первоисточник новости. Если ссылка отсутствует, тогда не стоит доверять этой информации;

- Использование оценочных суждений. Например, использование слов "нагло заявил", "искренне заверил", "подозрительно".

Напомним, Минобороны сообщило, что основной инструмент распространения фейковой информации — комментарии в соцсетях, которые пишут "боты" и "тролли". Реже встречаются материалы от информационных агентств.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети распространяют фейковые письма с инструкциями по повышению уровня информационной безопасности.

Читайте также, в сетях появилась фейковая страница отечественного транспортного ведомства — Укрзализныци.


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