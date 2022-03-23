Как распознать фейковую новость: 5 важных признаков

Россия ведет против Украины не только физическую, но и информативную войну, поэтому всегда нужно быть начеку. Противник активно продвигает дезинформацию в социальных сетях и новостях. На Telegram-канале Центра противодействия дезинформации при СНБО рассказали украинцам, как распознать фейковую новость.

Фейковые новости (фото из открытых источников)

Нужно запомнить пять важных признаков, которые помогут вам отличить правдивую информацию от ложной.

- Проверяйте информационный ресурс, который распространяет новость. Старайтесь читать только проверенные и официальные источники информации;

- Обратите внимание совпадает ли заголовок с текстом сообщения. Большинство фейковых новостей имеют завлекающий и манипулятивный заголовок, который не соответствует содержанию;

- Эмоциональные заголовки. Отдайте предпочтение нейтральным сообщениям, без эмоциональной окраски (CAPS LOCK, восклицательные знаки!!!, "100% инфа", "срочный репост" и т. д.);

- Первоисточник. Всегда проверяйте первоисточник новости. Если ссылка отсутствует, тогда не стоит доверять этой информации;

- Использование оценочных суждений. Например, использование слов "нагло заявил", "искренне заверил", "подозрительно".

Напомним, Минобороны сообщило, что основной инструмент распространения фейковой информации — комментарии в соцсетях, которые пишут "боты" и "тролли". Реже встречаются материалы от информационных агентств.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети распространяют фейковые письма с инструкциями по повышению уровня информационной безопасности.

Читайте также, в сетях появилась фейковая страница отечественного транспортного ведомства — Укрзализныци.

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