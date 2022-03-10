Фейковые страницы Укрзализныци: как они выглядят

После российской вооруженной агрессии на украинскую территорию, враги разным способом пытаются нанести нашей стране ощутимые удары. Сейчас они распространяют фейки. В этот раз в сетях уже появилась фейковая страница отечественного транспортного ведомства — Укрзализныци.

В сети появились фейковые страницы (фото из открытых источников)

Об этом информируют представители этой украинской транспортной компании в Телеграмме. Они предупреждают соотечественников о запущенных фейковых страницах в сетях. И говорят, что компания не имеет к ним никакого отношения.

"Внимание! На фото – фейковые страницы в Instagram и Telegram. Укрзализныця не имеет к ним никакого отношения", – говорится в обнародованной информации.

Официальные страницы УЗ:

Telegram – https://t.me//UkrzalInfo;

Instagram – https://instagram.com/ukrainianrailways?utm_medium=copy_link;

Viber – https://invite.viber.com/;

Facebook – https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia;

Сайт – https://www.uz.gov.ua;

Контакт-центр – 0 800 503 111, 044 465 33 44.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что " Укрзалізниця" предоставила ВСУ вагоны-рефрижераторы для вывоза тел россиян. Укрзализныця предоставила Вооруженным силам Украины вагоны-рефрижераторы для вывоза тел погибших российских военных. Такое заявление было сделано в пресс-центре компании. Укрзализныця сообщает, что сейчас вагоны уже находятся на железнодорожных станциях и ожидают полной погрузки. Кроме того, по информации Укрзализныци, сейчас отрабатываются регламент движения таких вагонов, учитывая санитарное расстояние от других поездов и населенных пунктов. Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть сможем вывезти 10 тыс. убитых солдат русской оккупационной армии.

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